تأهل أبرز المرشحين واستمرار مفاجآت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 8 سبتمبر/ وام/ دخلت بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس، آخر بطولات "الجراند سلام" الأربع الكبرى للموسم الحالي، مرحلة الحسم بعد اكتمال أطراف الدور ربع النهائي، في يوم شهد استمرار تفوق أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلى جانب عدد من النتائج اللافتة التي عززت من حدة المنافسة.

وفي منافسات الرجال، واصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، عروضه القوية، بعد تغلبه على الإيطالي لوتشيانو دارديري بثلاث مجموعات دون رد "6 - 2 و6 - 2 و7 - 6"، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، ويؤكد حضوره بين أبرز المنافسين على اللقب هذا العام.

كما تأهل الروسي كارين خاتشانوف إثر فوزه على الأمريكي ليرنر تيين في مواجهة امتدت إلى خمس مجموعات، بينما واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس كتابة واحدة من أبرز قصص البطولة بعدما أطاح بالأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، ليبلغ أول ربع نهائي له في إحدى بطولات "الجراند سلام".

وشهدت المنافسات أيضاً واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، بعدما قلب الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب تأخره بمجموعتين إلى فوز على الفرنسي آرثر جيا في لقاء استمر أكثر من خمس ساعات.

وكان الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، قد ضمن تأهله إلى ربع النهائي في وقت سابق، ليواجه الأمريكي بن شيلتون، فيما يلتقي الأمريكيان فرانسيس تيافو وأليكس ميكيلسن في مواجهة تضمن وجود لاعب أمريكي في الدور نصف النهائي.

وفي منافسات السيدات، واصلت الأمريكية كوكو جوف مشوارها بثبات بعد فوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين دون مقابل " 6-1 و6-4 "، لتضرب موعداً مع الروسية ميرا أندرييفا في واحدة من أبرز مباريات الدور المقبل.

كما بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي بفوزها على اليابانية ناومي أوساكا "6-1 و6-4"، لتواصل مسيرتها في البطولة من دون خسارة أي مجموعة، وتقترب من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

ومن أبرز أحداث اليوم، حققت الصينية تشنغ تشينوين واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعدما عادت من تأخرها "0-5" في المجموعة الأولى لتقصي البولندية إيغا شفيونتيك بنتيجة "7-5 و6-3"، وتحجز مقعدها في ربع النهائي، حيث ستلتقي ريباكينا في مواجهة مرتقبة، كما نجحت الروسية ميرا أندرييفا في تجاوز مواطنتها أناستاسيا بوتابوفا بثلاث مجموعات، رغم تعرض الأخيرة لإصابة في الساق خلال المجموعة الحاسمة قبل إكمال اللقاء.

وتتجه الأنظار في الدور ربع النهائي أيضاً إلى مواجهة تجمع البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب، بالتشيكية ليندا نوسكوفا، فيما تلتقي الأمريكية جيسيكا بيغولا مع مواطنتها إيما نافارو، في إطار المنافسة على بطاقات المربع الذهبي.