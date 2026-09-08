أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ أدى اليمين القانونية، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع.

فقد أدى اليمين سعادة كل من، سلطان محمد سعيد الشامسي سفير الدولة المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وغانم عيسى أحمد الفلاحي سفير الدولة المعين لدى جمهورية توغو، وراشد عبد الله إبراهيم الطنيجي سفير الدولة المعين لدى المجر، وعلي عيسى مصبح الزعابي سفير الدولة المعين لدى جمهورية رواندا، ومهند سليمان عبد الله النقبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية غويانا التعاونية، وناصر هويدن ذيبان الكتبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية طاجيكستان.

حضر المراسم كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة وعدد من المسؤولين.