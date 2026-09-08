فريق ليوا يشارك في "باها إسبانيا أراغون" للراليات الصحراوية

مدريد في 8 سبتمبر/ وام/ يشارك فريق ليوا في منافسات باها إسبانيا أراغون، الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والمقررة في مدينة تيرويل الإسبانية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، للمنافسة على صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "SSV"، بعد إعادة جدولة السباق الذي كان مقرراً إقامته في يوليو الماضي.

وغادر الفريق إلى إسبانيا اليوم استعداداً لخوض منافسات الجولة، حيث يمثله السائق الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي على متن سيارة "كان-آم مافريك R " ضمن فئة "SSV"، في محطة مهمة من المشوار الدولي بالموسم الحالي، وذلك في ظل احتدام المنافسة على المراكز الأولى في الترتيب العام.

ويدخل بالهلي منافسات الجولة الخامسة وهو يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لفئة "SSV" برصيد 161 نقطة، بفارق 15 نقطة عن النرويجية هيدا هوساس متصدرة الترتيب برصيد 176 نقطة، فيما يحتل الأرجنتيني فرناندو ألفاريز المركز الثالث برصيد 138 نقطة.

كما يحتل السائق الإماراتي المركز الخامس في الترتيب العام للسائقين على مستوى مختلف فئات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برصيد 161 نقطة، بفارق 44 نقطة عن العُماني حمد الوهيبي متصدر البطولة برصيد 205 نقاط.

ونجح الثنائي الإماراتي في تحقيق رصيد مميز من النقاط خلال الجولات الأربع الأولى من الموسم، بعدما حصد 44 نقطة في الجولة الافتتاحية بالسعودية، و5 نقاط في الأردن، قبل تسجيل أفضل نتائجه في اليونان بحصوله على 73 نقطة والتتويج بصدارة فئة "SSV"، ثم أضاف 39 نقطة في الجولة الإيطالية، ليصل مجموع نقاطه إلى 161 نقطة قبل خوض التحدي الإسباني.

وكان من المقرر إقامة سباق "SSV"- باها إسبانيا أراغون خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الماضي، إلا أنه تأجل، وتم التنسيق بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الإسباني للسيارات والسلطات المحلية لإعادة جدولة الحدث خلال الفترة الحالية.

ويتطلع بالهلي والكندي إلى استثمار المشاركة في الجولة الإسبانية لتقليص فارق النقاط مع المتصدر وتعزيز فرص المنافسة على اللقب العالمي، خصوصاً مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، حيث تتبقى فقط جولات البرتغال وقطر والإمارات.

وتتكون كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" لموسم 2026 من ثماني جولات، مع احتساب أفضل 6 نتائج لكل متسابق في الترتيب النهائي، ما يمنح الجولات الأربع المتبقية أهمية كبرى في تحديد هوية أبطال الموسم.

ويعد "باها إسبانيا أراغون"، أحد أبرز سباقات الراليات الصحراوية القصيرة في أوروبا، حيث يقام على مسارات متنوعة وصعبة في إقليم أراغون، بما يجعله اختباراً مهماً لقدرات السائقين والملاحين والمركبات، في ظل مشاركة دولية واسعة بمختلف فئات البطولة.