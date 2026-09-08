"توازن" يعزز جسور التعاون الدولي في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء بـ "معرض العلمين"

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، ترسيخ حضوره الإستراتيجي في المحافل الدولية المتخصصة، من خلال تمثيله الرسمي في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران 2026، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

ويمثل الوفد الرسمي لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي في المعرض، إحدى القنوات التي يترجم من خلالها المجلس دوره في تعزيز التمكين الدفاعي، عبر رصد الاتجاهات المستقبلية وتحديد الفرص التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة الدفاع وتعزيز تنافسية مكوناتها الوطنية.

ويعمل المجلس، في هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وضمن الجهود التنظيمية التي تقودها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، على دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز حضورها تحت مظلة وطنية موحدة، بما يتيح لها بناء شراكات نوعية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة المرتبطة بقطاعات الدفاع والطيران والفضاء.

وتتضمن أجندة الوفد، خلال المعرض، عقد لقاءات مع عدد من الجهات والشركات المتخصصة، والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات والقدرات المعروضة، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم فهم احتياجات القطاع وتوجهاته المستقبلية.

وقال سعادة مطر علي الرميثي، مدير عام مديرية التخطيط والمشتريات لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن التمثيل الرسمي للمجلس في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران يأتي في إطار تنامي العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأضاف أن إقامة النسخة الثانية من المعرض في مدينة العلمين، بمشاركة واسعة من الجهات والشركات المحلية والدولية، تعكس المكانة التي يرسخها كمنصة متخصصة تجمع أبرز الجهات العاملة في قطاعات الطيران والفضاء، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث التقنيات والحلول المتقدمة.

وأوضح أن حضور المجلس في هذا الحدث يؤكد دوره في تمكين القطاع الدفاعي وتطوير مقوماته، وربط الاحتياجات الدفاعية بالقدرات الوطنية والتطورات العالمية، إلى جانب تعزيز التواصل والتكامل مع الجهات والشركات المتخصصة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء واستكشاف فرص التعاون المشترك.