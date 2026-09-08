انطلاق "دبي ديرما 2026"

دبي في 8 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 25 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" ، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية وصناع القرار والشركات، بهدف تطوير المعرفة العلمية والارتقاء بالتعليم السريري، إلى جانب دعم الابتكار في القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الأمراض الجلدية والطب التجميلي.

يجمع "دبي ديرما 2026 " ، الذي يقام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل "، أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1,800 علامة تجارية عالمية، بمشاركة 115 دولة ، فيما من المتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 25,000 زائر متخصص، بما يعكس نموه المتواصل ومكانته كمنصة دولية للتبادل العلمي والتعاون المهني وتطوير الأعمال.

وزار سعادة لورينزو فنارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة المعرض، حيث تشارك إيطاليا في "دبي ديرما 2026" بصفتها ضيف الشرف، بما يعكس ما تتمتع به من خبرات متقدمة في مجالات الأمراض الجلدية والطب التجميلي والعناية بالبشرة وتقنيات الليزر .

وأشاد السفير الإيطالي بالتنظيم الرائع للمعرض ، مشيراً إلى اهتمام الشركات الإيطالية بمثل هذه الفعاليات التي تستضيفها دبي لضمان الدخول لأسواق المنطقة والعالم.

ولا يقتصر حضور إيطاليا على الجانب التكريمي، إذ تسهم من خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض في إثراء النقاشات برؤى سريرية وصناعية متخصصة، وتتيح للحضور الاطلاع عن قرب على التجارب الإيطالية وإسهاماتها في أحدث تطورات القطاع.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس دبي ديرما، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "عندما ننظر اليوم إلى قطاع الأمراض الجلدية والتجميل، فإننا أمام قطاع يشهد تطوراً متسارعاً تقوده العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلب عالمي متزايد على الحلول والرعاية المتقدمة.، ولا ننسى أننا في دولة الإمارات نمتلك مقومات فريدة تجعلها المكان الأمثل لالتقاء هذا الزخم العالمي، بما توفره من ترابط دولي، وبيئة أعمال متقدمة، وطموح مستمر يتيح للخبراء والشركات والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم أن يجتمعوا، ويتبادلوا المعرفة، ويستكشفوا فرصاً جديدة، ويسهموا في رسم مستقبل القطاع".

وأضاف أن "دبي ديرما" ، أصبح بعد 25 سنة من انطلاقه ، أكثر من مجرد فعالية سنوية، بل منصة عالمية تناقش من خلالها توجهات القطاع، وتبنى الشراكات، وتجد الأفكار والتقنيات الجديدة طريقها إلى الأسواق العالمية.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 340 متحدثاً، ويضم ما يزيد على 70 جلسة علمية وأكثر من 350 محاضرة، إلى جانب 65 دراسة حالة سريرية وأكثر من 40 عرضاً لملصقات علمية رقمية متخصصة ، فيما يشهد برنامجه العلمي والتعليمي مشاركة 17 جمعية علمية دولية، ويتضمن أكثر من 50 ورشة عمل، وما يزيد على 30 ورشة عمل تطبيقية، و3 جلسات لشركاء القطاع، و11 جلسة سريرية مباشرة.

وينقسم برنامج المؤتمر إلى ثلاثة مسارات رئيسية تتناول علوم الأمراض الجلدية وأبحاثها، والتطورات في العلاجات الجلدية والأدوية الجديدة والحالات السريرية، والأمراض الجلدية التجميلية والجراحية.

كما يتضمن المؤتمر جلسات متخصصة تقدمها الجمعيات العلمية المشاركة، وتطرح من خلالها موضوعات ورؤى متنوعة ضمن البرنامج العلمي.

وأوضح الدكتور إبراهيم كلداري، رئيس مؤتمر "دبي ديرما" أن طب الأمراض الجلدية يشهد تطورات متسارعة في مجالات العلاجات والبحوث السريرية والتقنيات التجميلية والجراحية ، لافتاً إلى أن برنامد المؤتمر صمم لبحث هذه التطورات من منظور سريري، يتيح للمتخصصين مقارنة الأساليب المختلفة وتقييمها في ضوء الأدلة العلمية ومعايير السلامة واحتياجات كل مريض بما يدعم اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة .

وركز اليوم الأول للمؤتمر على اتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة العلمية ومناقشة التحديات السريرية الناشئة. وتناولت جلساته العلمية الإرشادات الجديدة لعلاج الشرى، والأمراض الجلدية النادرة لدى الأطفال، وعلاج الكلف باستخدام ليزر البيكو ثانية، وتزايد انتشار عدوى السعفة الفطرية من نوع (Tinea indotineae)، والمنهجيات الجينومية لعلاج تساقط الشعر.

وتضمنت الفعاليات عقد جلسة متخصصة في طب الجلد النفسي، تناولت العلاقة بين الجلد والدماغ، والمؤشرات النفسية التحذيرية المرتبطة بحب الشباب، واستخدام الذكاء الاصطناعي وخدمات الصحة النفسية عن بُعد في طب الجلد النفسي، والصلة بين الصحة النفسية وصحة الجلد.

وأشار الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "دبي ديرما"، زميل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وأستاذ مشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ، إلى أن البرنامج العلمي لـ "دبي ديرما 2026 " يعكس الطبيعة المتداخلة لطب الأمراض الجلدية مع التخصصات الأخرى، إذ يتناول موضوعات ترتبط بالصحة النفسية وعلم الجينوم وطب الأطفال والأمراض المعدية وتقنيات الليزر المتقدمة، وذلك بما يواكب تنوع وتعقيد الحالات التي يتعامل معها المتخصصون اليوم.

ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة المتخصصة في الأمراض الجلدية، إلى جانب العلاجات التجميلية، ومستحضرات التجميل الجلدية، والأدوية، وتقنيات العلاج بالليزر والضوء والترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية، والأدوات الجراحية، ومنتجات العناية بالبشرة، وحلول الرعاية الصحية الرقمية. وتسجل كوريا الجنوبية أكبر مشاركة بين الدول، إلى جانب مشاركات من إيطاليا وفرنسا والصين وتركيا.

ويضم المعرض "مركز أعمال ديرما"، الذي يحتضن برنامج ( Matchmaking Program) ويتيح للشركات العارضة لقاء المشترين والمسؤولين عن قرارات الشراء، إلى جانب ورش العمل التطبيقية وغرف العروض التجريبية، وجلسات شركاء القطاع، والجلسات السريرية المباشرة التي تتيح للمتخصصين الاطلاع على الإجراءات غير الجراحية وأساليب تطبيقها. وتوفر هذه الأنشطة فرصاً لتبادل الخبرات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتطوير الأعمال.

كما يشمل البرنامج التعليمي لـ "دبي ديرما 2026 " تنظيم دورة زمالة الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية ، ودورة التجميل في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر ، اللتين تستمران أربعة أيام وتجمعان بين بين المناقشات النظرية والتدريب العملي في تشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها .

وينظم " دبي ديرما " سنوياً من قِبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل (AADA)، وبدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ورابطة أطباء الجلد العرب، ورابطة أطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية (EDS).