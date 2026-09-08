جامعة حمدان الذكية تحتفي بالدفعة السادسة عشرة

دبي في 8 سبتمبر /وام/ احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج 270 متعلما ومتعلّمة ضمن دفعتها السادسة عشرة من مختلف البرامج الأكاديمية، في خطوة تعزز رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.

وأقيم الحفل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى للجامعة، وشهدته سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمناء والقيادات الأكاديمية والإدارية وعائلات الخريجين.

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعة تواصل، برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترسيخ نموذج تعليمي مبتكر يضع الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته في صميم أولوياته، مشيرا إلى أن خريجي الدفعة الجديدة يمثلون رصيدا من الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق إن تخريج الدفعة السادسة عشرة يجسد رؤية تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والقيم.

وأكد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم وتطوير المهارات، لافتا إلى أن التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تتطلب القدرة على التعلم المستمر والتكيف وتوظيف التكنولوجيا بوعي لصناعة قيمة مستدامة للمجتمع والوطن