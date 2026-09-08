حمدان بن محمد: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. الإمارات تواصل ترسيخ التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

دبي في 8 سبتمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً. كما أكد سموه أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وأن بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى يشكل أولوية استراتيجية لإعداد أجيال إماراتية تمتلك المعرفة والمهارات والكفاءة والثقة اللازمة لصناعة المستقبل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال سموه: "نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالمياً وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2025)، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم، وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها."

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المجتمع التعليمي في دبي، من مدارس ومعلمين وطلبة وأولياء أمور، بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الجهود وتضافر الأدوار في بناء بيئة تعليمية قادرة على تحقيق نتائج تنافسية عالمية، وقال سموه: "ثقتنا كبيرة بكل من يعمل بإخلاص لتحقيق إنجاز جديد لدبي وأهلها، وثقتنا أكبر بقدرة مدارس دبي ومعلميها وطلبتها وأولياء أمورها على مواصلة التقدم والبناء على هذه النتائج لتحقيق مستويات جديدة من التميز. هدفنا واضح وثابت: أن يحصل كل طالب وطالبة في دبي على تعليم عالي الجودة، يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمستقبل، ويمنحهم المعرفة والمهارات والثقة التي تمكنهم من المشاركة في صناعته، ضمن منظومة تعليمية عالمية تواكب تطلعات دولة الإمارات وتدعم تنافسيتها ومكانتها الريادية عالمياً."

وأضاف سموه: "طموح دبي لا سقف له، وكل إنجاز نحققه هو نقطة انطلاق نحو إنجاز أكبر. ومن هذا المنطلق، تواصل دبي رفع سقف توقعاتها من منظومتها التعليمية، بما يواكب طموحاتها العالمية ويترجم رؤيتها للمستقبل. وقد وجَّهتُ هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمواصلة البناء على ما تحقق، وتسريع وتيرة تطوير منظومة التعليم، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، بما يعزز جودة مخرجاتها ويرتقي بقدرات أجيالها، ويواكب طموحات دولة الإمارات ونموذجها التنموي الذي يضع الإنسان في صميم أولوياته."

وفي شهادة دولية جديدة على ريادة المنظومة التعليمية في دبي وتنافسيتها عالمياً، حققت المدارس الخاصة في الإمارة قفزة عالمية في القراءة والرياضيات والعلوم، حيث حلّت المدارس الخاصة، لأول مرة، ضمن المراكز العشرة الأفضل عالمياً في جميع المجالات التي شملتها دراسة (PISA 2025)، مُحققةً بذلك مستهدف التقييم الدولي في استراتيجية التعليم في دبي 2033.

واحتلت المدارس الخاصة في الإمارة المرتبة السادسة عالمياً في مهارات القراءة بمتوسط بلغ 501 نقطة، كما احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في كل من مهارات الرياضيات والعلوم بمتوسطين بلغا 511 نقطة، و522 نقطة على التوالي.

كما احتلت المدارس الخاصة المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات حل المشكلات باستخدام التفكير الحاسوبي، بمتوسط بلغ 534 نقطة، لتتخطى بذلك متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنحو 34 نقطة.

ويقيس هذا المجال الجديد، الذي أُدرج في (PISA 2025)، قدرة الطلبة على استخدام الأدوات والممارسات الحاسوبية لاستكشاف الأفكار، وبناء المعرفة، وحل المشكلات المعقدة.

ويُعد برنامج (PISA) تقييماً دولياً للطلبة في سن 15 عاماً، تجريه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كل ثلاث سنوات. ويقيس البرنامج مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة وتطبيقها في المواقف العملية اليومية.

وتعكس النتائج تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات التي شملها التقييم في دورته الحالية، مقارنة بدورة العام 2022، التي حلَّت فيها المدارس الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات، والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القراءة، والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً في العلوم.

وتشارك المدارس الخاصة في دبي في تقييم PISA منذ العام 2009، وحققت تقدماً مستمراً في نتائجها على مدى ست دورات متتالية، إذ بلغ مقدار التحسن في متوسط النتائج 37 نقطة في الرياضيات، و22 نقطة في القراءة، و36 نقطة في العلوم.

وتعكس النتائج قدرة طلبة دبي على توظيف المعرفة العلمية، وتقييم الأدلة وتطبيق التفكير العلمي في التعامل مع تحديات الحياة الواقعية.

وحقق الطلبة الإماراتيون تقدماً ملحوظاً في تقييم (PISA 2025) عبر مجالات التقييم الدولي، مقارنة بدورة العام 2022، إذ تحسن أداء الطلبة بمتوسط 31 نقطة في الرياضيات، و30 نقطة في العلوم، و18 نقطة في القراءة.

وبحسب المناهج التعليمية المُطبّقة في دبي، فقد حقق طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية بدبي أعلى متوسط أداء، مُسجِّلين 557 نقطة في مهارات العلوم، و542 نقطة في مهارات الرياضيات، و538 نقطة في مهارات القراءة.

وشارك في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2025) نحو 9,600 طالب وطالبة من 168 مدرسة خاصة في دبي. وعلى المستوى العالمي، شارك أكثر من 760 ألف طالب وطالبة من أكثر من 90 دولة ومدينة في دراسة (PISA 2025).