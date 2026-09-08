بلجيكا تحظر تطبيقات تحديد المواقع قرب المنشآت العسكرية

بروكسل في 8 سبتمبر / وام/ أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية حظر استخدام التطبيقات التي تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي، مثل تطبيق السفر «Polarsteps»، من قبل العسكريين داخل المنشآت العسكرية أو بالقرب منها.

وجاء القرار عقب تحقيق أجرته منظمة «Follow the Money» الهولندية، كشف إمكانية الوصول إلى صور ومقاطع فيديو وبيانات تحديد المواقع لنحو 23 مليون مستخدم لتطبيق Polarsteps، بينهم نحو 904 آلاف بلجيكي، ومن ضمنهم عسكريون هولنديون وفرنسيون وبلجيكيون.

وأوضحت المنظمة أن البيانات تعود أساساً إلى مستخدمين جعلوا حساباتهم عامة، فيما كشفت التحقيقات أن بعض أصحاب الحسابات الخاصة كانوا يشاركون معلومات أكثر مما يدركون.

وبالتزامن، قررت وزارة الدفاع الهولندية وضع التطبيق على القائمة السوداء وحظره فوراً. وأكدت وزارة الدفاع البلجيكية أن استخدام تطبيقات تحديد المواقع محظور عموماً على العسكريين داخل المنشآت العسكرية أو بالقرب منها، مع تنبيه المخالفين إلى خرق القواعد.

ويتيح تطبيق Polarsteps للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل ومسارات الرحلات مع الأصدقاء والعائلة، فيما سبق أن أثيرت مخاوف بشأن مستوى الخصوصية الذي يوفره التطبيق.

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