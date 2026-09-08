اختتام أولى فعاليات "دبي مولاثون" في مطار دبي الدولي

دبي في 8 سبتمبر/وام/ أسدلت مطارات دبي الستار على أول نسخة من "دبي مولاثون" في مطار دبي الدولي، بعد أن استقطبت أكثر من 2900 مشارك في أربع فعاليات أُقيمت بالمبنى 3، وجمعت موظفي المطار والمسافرين وأفراد الجمهور في تجربة هدفت إلى تعزيز النشاط البدني والعافية والارتقاء بروح التواصل.

ووسّعت مطارات دبي نطاق المبادرة لتخرج للمرة الأولى عن نطاق مراكز التسوق، وتنشر رسالتها الداعية إلى تبني نمط حياة نشط داخل أكبر مطار دولي في العالم.

واحتفت مطارات دبي في ختام البرنامج بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية خاصة، تكريماً للدور القيادي للمرأة الإماراتية ومواهبها وإسهاماتها في مطارات دبي ومجتمع المطار oneDXB وقطاع الطيران عموماً.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن الفعالية الختامية جاءت تتويجاً مثالياً لمبادرة شهدت مشاركة واسعة من موظفينا وشركائنا في المطار والمسافرين وأفراد مجتمع المطار oneDXB، لتبرهن على إمكانية دمج النشاط البدني بسلاسة في يوم العمل وتجربة المسافرين على حد سواء، ونفخر بكون مطار دبي الدولي أول موقع يستضيف ’دبي مولاثون‘ خارج مراكز التسوق، ويسهم في دعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 من خلال تجربة شاملة تتيح للجميع ممارسة النشاط البدني والتواصل معاً.

وشارك 604 أشخاص في الفعالية الأولى في 7 أغسطس، فيما استقطبت فعالية 14 أغسطس 586 مشاركاً، تلتها فعالية 21 أغسطس بمشاركة 763 شخصاً.

واستقبلت الفعالية الختامية 1001 مشارك ، ليرتفع إجمالي عدد المشاركين في البرنامج في المبنى 3 إلى 2900 شخص.

وجمع البرنامج طيفاً واسعاً من المشاركين، شمل موظفي مطارات دبي وأفراد مجتمع المطار oneDXB والمسافرين وكبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم وممثلي فئة الشباب ومجموعات الجري والمشغلين التجاريين وأفراد الجمهور.

وانضم 170 مسافراً إلى فعالية 14 أغسطس في الكونكورس B أثناء عبورهم مطار دبي الدولي، لتصبح التجربة جزءاً من رحلتهم عبر المطار.

وسارت الفعاليات الأربع ضمن مسارات محددة في منطقة المغادرين بالمبنى 3 والكونكورس B، ووفرت نقاطاً للتسجيل وعلامات إرشادية على امتداد المسارات ومحطات للمياه، إلى جانب ميداليات للمشاركين.

وقدّم المشغلون التجاريون في مختلف أنحاء المبنى عروضاً وهدايا خاصة، مما أضفى على كل مسيرة طابعاً مجتمعياً يعكس روح مجتمع المطار.