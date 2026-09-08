الشارقة تستعرض مشاريعها السياحية في سوق السفر العربي 2026

الشارقة في 8 سبتمبر / وام / تقود هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركة الإمارة في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وتجمع الإمارة تحت مظلة جناحها "نوّرتم الشارقة - Visit Sharjah" أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، لاستعراض أحدث المشاريع السياحية والثقافية والتنموية، وبحث مستقبل القطاع انسجاماً مع شعار المعرض هذا العام "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا".

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن هذه المشاركة الاستراتيجية تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء قطاع سياحي أكثر تنافسية واستدامة. وأوضح أن الإمارة تحرص على إبراز تنوعها الاستثنائي الذي يجمع بين الثقافة، والتراث، والطبيعة، والمغامرات، مع توظيف الابتكار التكنولوجي للارتقاء بتجربة الزوار وتوسيع شبكة الشراكات الدولية.

وفي خطوة لتعزيز مكانتها العالمية، يعقد جناح الشارقة مؤتمرا صحفيا في 16 سبتمبر بحضور سعادة خالد جاسم المدفع ومسؤولي الجهات المشاركة، للكشف عن أحدث المستجدات والمشاريع الجوهرية الداعمة للبنية التحتية.

ويتصدر هذه المشاريع التوسعة الاستراتيجية لمطار الشارقة الدولي، إلى جانب الإعلان عن شراكات كبرى في قطاع الضيافة مع مطورين عقاريين بارزين، من بينهم مجموعة "إعمار العقارية" و"إيجل هيلز"، لتنويع خيارات الإقامة واستقطاب علامات رائدة للسوق.

ويقدم جناح الإمارة هذا العام مفهوما مبتكرا عبر تجربة رقمية غامرة بزاوية 360 درجة، توظف العروض المرئية والصوت المحيطي لتأخذ الزوار في رحلة تفاعلية شاملة.

وتغطي التجربة المشهد الثقافي والتراثي في مدينة الشارقة، والمغامرات الصحراوية في المنطقة الوسطى، وصولا إلى الطبيعة البحرية والجبلية للساحل الشرقي، مع تسليط الضوء على أبرز الفعاليات السنوية كمهرجان أضواء الشارقة.

وتضم قائمة الجهات المشاركة إلى جانب هيئة الإنماء التجاري والسياحي نخبة من المؤسسات، أبرزها: مطار الشارقة الدولي، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية (سفاري الشارقة)، ومعهد الشارقة للتراث، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وناديا الشارقة للسيارات القديمة والرياضات البحرية، ومركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، كما يشارك القطاع الخاص بفاعلية عبر "العربية للطيران"، وشركة الشارقة الوطنية للفنادق، ووكالة "ساتا"، بالإضافة إلى كبرى المنشآت الفندقية والسياحية.