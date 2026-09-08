تكنولوجيا المسح الجوي والذكاء الاصطناعي.. أداة حديثة لرصد الحياة الفطرية بدقة وأمان

دبي في 8 سبتمبر / وام / أكدت ميسون أبو الهول، المدير التنفيذي لمجموعة "دومس"، أن تقنيات الطائرات من دون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل نقلة نوعية في مراقبة المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، لدورها الحيوي في جمع وتحليل البيانات بدقة وسرعة لتعزيز جهود حماية البيئة.

جاء ذلك خلال تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، حيث استعرضت المجموعة بالتعاون مع "دي جي آي إنتربرايز" أحدث حلول المسح الجوي المخصصة لرصد التغيرات البيئية ومراقبة سلوك الحيوانات.

وأوضحت أبو الهول أن هذه التقنيات تعتمد على طائرات مزودة بأنظمة تصوير بصري وحراري تتيح متابعة حركة الحيوانات من مسافات آمنة دون إزعاجها أو التأثير في سلوكها الطبيعي، مشيرة إلى أن دور الذكاء الاصطناعي يكمن في تحليل الكميات الضخمة من الصور والبيانات لرصد أي تغيرات غير اعتيادية، مما يوفر للفرق البيئية المختصة قراءات دقيقة تدعم التدخل المبكر وتسهم في رفع كفاءة عمليات الرصد الميداني وإدارة الموارد الطبيعية.

وكشفت المدير التنفيذي لمجموعة "دومس" عن الاستعداد لتنظيم "ڤيرتي إكسبو دبي 2026" بالتزامن مع معرض "درون تك دبي"، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل في "فستيفال أرينا" بدبي، مبينة أن الحدث سيشهد الإعلان عن مشاريع وتعاونات جديدة لتوظيف الطائرات من دون طيار في المجالات البيئية، ولفتت في هذا الصدد إلى مساعي المجموعة للتعاون الوثيق مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لدعم منظومة العمل البيئي والاستدامة بأدوات تكنولوجية متطورة.