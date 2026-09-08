جامعة أبوظبي تفتتح مختبر فرتيكلينك لأبحاث طب الإنجاب

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / أعلنت جامعة أبوظبي عن افتتاح مختبر فرتيكلينك لأبحاث طب الإنجاب، وذلك في إطار تعاونها الاستراتيجي مع مجموعة فرتيكلينك للإخصاب، في خطوة ترسخ التزام الجامعة بتحقيق التميز عبر تيسير سبل الوصول إلى مرافق بحثية متطورة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز البحث والابتكار والتعلم التطبيقي في مجال طب الإنجاب في دولة الإمارات وخارجها.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي إن افتتاح مختبر فرتيكلينك لأبحاث طب الإنجاب يمثل إنجازاً رئيسياً يدعم بحوث وتعليم طب الإنجاب في دولة الإمارات، ومن خلال توفير بنية تحتية بحثية متخصصة داخل الحرم الجامعي، يتيح المختبر منصة فريدة للتعاون بين الباحثين الأكاديميين والخبراء السريريين.

وأضاف :"يسهم تعاوننا مع مجموعة فرتيكلينك في تمكين الجيل المقبل من قيادات الرعاية الصحية من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال طب الإنجاب وتوفر هذه المبادرة فرصاً لدعم الأبحاث المؤثرة والبرامج التعليمية المستقبلية، والإسهام في تطوير الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً متنامياً للابتكار الطبي".

وتضم المنشأة التي تم تأسيسها في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، مختبراً بحثياً متطوراً، مخصصاً لأطفال الأنابيب، بما يشمل تخصصات طب الذكورة، والحفظ بالتبريد.

وتم تزويد المختبر بتقنيات متقدمة وتصميمها بما يتوافق مع معايير دائرة الصحة - أبوظبي والمعايير الدولية.