بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق من أبوظبي الجمعة ضمن "موسم الأبطال"

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام / تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج لفئة الكبار، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مبادلة دوم – نادي الجزيرة بأبوظبي، وتستمر حتى 13 سبتمبر، لتكون أولى البطولات المحلية ضمن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تحت شعار "موسم أبطال الإمارات".

وأكد الإتحاد في بيانه الصادر اليوم أن البطولة ستشهد منافسات في أربعة أساليب هي البوينت فايت والكيك لايت على البساط "التاتامي"، إلى جانب اللو كيك و"كي وان" داخل الحلبة، وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج "WAKO".

وتبدأ الإجراءات التنظيمية للبطولة بإقامة الفحص الطبي وعمليات الميزان غدا الأربعاء، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، بمقر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في أبوظبي، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

وتقام الأدوار التمهيدية يوم الجمعة 11 سبتمبر من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً في مبادلة دوم – نادي الجزيرة، فيما تتواصل المنافسات يوم السبت 12 سبتمبر بإقامة نزالات الدور نصف النهائي من الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً، على أن تختتم البطولة يوم الأحد 13 سبتمبر بالنزالات النهائية التي تنطلق في التوقيت ذاته، وصولاً إلى تتويج الأبطال في مختلف الفئات.

وتأتي البطولة ضمن برنامج اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج الهادف إلى تطوير رياضة الكيك بوكسينج محلياً، ورفع المستويات الفنية والتنافسية للاعبين، وتعزيز فرص الاحتكاك بين الأندية والأكاديميات، بما يسهم في إعداد العناصر المميزة للاستحقاقات المقبلة.

كما تمثل البطولة المحطة الأولى ضمن "موسم أبطال الإمارات" 2026-2027، الذي يتضمن سلسلة من البطولات في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج على مدار الموسم، بما يوفر فرصاً متواصلة للاعبين والأندية للمشاركة والتطور ورفع الجاهزية الفنية.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تدشن الموسم المحلي الجديد في جولة تعكس النمو المتواصل الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، وتمنح اللاعبين فرصة مبكرة لخوض منافسات رسمية ترفع مستويات الاحتكاك وتعزز جاهزيتهم الفنية.

وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى مستويات فنية مميزة تعكس تطور اللاعبين وجودة العمل داخل الأندية والأكاديميات، لافتاً إلى أن تنوع أساليب المنافسة في البطولة يمنح المشاركين فرصة لاختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم في أجواء تنافسية منظمة.

وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تنظيم البطولات التي توفر للاعبين فرصاً مهمة لإبراز قدراتهم والارتقاء بمستوياتهم الفنية والتنافسية، ودعم دور الأندية والأكاديميات في إعداد وصقل المواهب، بما يعزز مسيرة الكيك بوكسينج الإماراتي ويخدم تطلعاته في الاستحقاقات المقبلة.