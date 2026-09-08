مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق سلسلة "قصة كتاب" لاستكشاف الحضارة الإسلامية

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / يطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير سلسلة ثقافية جديدة بعنوان "قصة كتاب"، تستعرض مجموعة من الكتب والإصدارات المتخصصة في الحضارة الإسلامية من خلال سرد قصصي مصور يقدم رحلات معرفية تنطلق في كل حلقة من أحد إصدارات مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير ومقتنياتها، لتسليط الضوء على ما تتناوله هذه المؤلفات من موضوعات مرتبطة بالفنون والعمارة والثقافة والتاريخ والفكر الإسلامي.

وتُحوِّل السلسلة مضامين الكتب إلى محتوى بصري ومعرفي مبسط، يكشف ما تحمله من رؤى وأفكار ودلالات حضارية، ويُسهم في التعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية وإرثها المعرفي بأساليب معاصرة ومبتكرة تلائم مختلف فئات المجتمع.

وتستعرض أولى حلقات السلسلة كتاب "فن الحدائق الإسلامية" للمؤلفة البريطانية إيما كلارك، متناولاً ما يقدمه الكتاب من رؤية حول الفلسفة التي تقف خلف تصميم الحدائق الإسلامية، بوصفها أحد تجليات الإبداع الفني والعمراني في الحضارة الإسلامية، ومستعرضا الرموز والمعاني الجمالية التي انعكست في تصميم الحدائق عبر مختلف العصور الإسلامية، وكيف تحولت إلى فضاءات تجمع بين الجمال والتناغم والتأمل، وتعكس جانباً من الرؤية الجمالية والفكرية التي ميزت الحضارة الإسلامية.

وتقدم السلسلة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير، التي تُعد إحدى الوجهات الثقافية والمعرفية البارزة في الجامع، وتضم مجموعة غنية من المصادر والكتب والمراجع المتخصصة في الفنون والعمارة والثقافة والتاريخ والحضارة الإسلامية، إلى جانب إصدارات المركز ومؤلفاته العلمية والثقافية، كما توفر المكتبة للباحثين والمهتمين والجمهور مراجع متخصصة باللغات المختلفة، بما يسهم في دعم البحث العلمي ونشر المعرفة وتعزيز الوعي بجوانب الحضارة الإسلامية وإسهاماتها الإنسانية.

وتنسجم السلسلة مع رسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في نشر المعرفة بالحضارة الإسلامية وإبراز ثرائها الفكري والثقافي والفني، من خلال توظيف المحتوى الرقمي والوسائط الحديثة لتقديم المعرفة بأساليب معاصرة تراعي اهتمامات الجمهور وتنوع خلفياته الثقافية، وتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

ويواصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلال هذه المبادرة تقديم المحتوى الثقافي والمعرفي بأساليب مبتكرة، بما يعزز دوره في إبراز الموروث الثقافي والإسلامي والعربي، وترسيخ مكانة الجامع منصةً للتعريف بجماليات الثقافة والفنون الإسلامية، وإتاحة تجارب معرفية وثقافية متنوعة لمرتاديه وجمهوره.

ويخاطب المركز من خلال السلسلات المعرفية التي ينتجها، والتي بلغت 15 سلسلة، مختلف شرائح المجتمع وفئاته وثقافاته، عبر محتوى متنوع يتناول موضوعات دينية وثقافية ومجتمعية، ويُقدَّم بأساليب مبتكرة ولغة مبسطة تسهم في نشر المعرفة، وتعزيز الوعي بالقيم الإسلامية والإنسانية، وإبراز جوانب من التراث والثقافة والحضارة الإسلامية، بما يعزز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات.

ويتيح المركز لأفراد المجتمع الوصول إلى سلسلة "قصة كتاب" ومشاهدتها، إلى جانب السلسلات الثقافية والدينية والمجتمعية الأخرى، التي نُشر منها أكثر من300 حلقة مصورة عبر مختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قناة المركز على "يوتيوب" موقعه الإلكتروني www.szgmc.gov.ae، كما يتعاون المركز مع وسائل الإعلام والقنوات المحلية لنشر هذه السلاسل عبر منصاتها وشاشاتها المختلفة.

ويحرص المركز كذلك على عرض إنتاجه الثقافي والمعرفي في المحافل الثقافية التي يشارك فيها محلياً وعالمياً، دعماً للحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لمكانة الجامع بوصفه مقصداً ثقافياً عالمياً يبرز ثراء الحضارة الإسلامية وتنوعها وشمولها.