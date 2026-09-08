75 نزالا دوليا للجودو الإماراتي في جورجيا

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام /اعتمد اتحاد الإمارات للجودو 75 نزالا دوليا لمنتخبنا الوطني أمام منتخبي جورجيا للكبار والأولمبي في المجمع الرياضي بمدينة غوداوري.

وقال الاتحاد في بيان له إن النزالات الدولية المقررة في جورجيا خلال المعسكر المقام حاليا حتى 15 الجاري تأتي ضمن البرنامج المعتمد حتى نهاية العام الجاري استعدادا للمشاركات المقبلة، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية العشرين باليابان خلال الفترة من 19سبتمبر الحالي الى 4 أكتوبر المقبل.





وأوضح سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو أن برنامج الاعداد للمرحلة المقبلة في جورجيا، يتضمن الاستعدادات أيضا لبطولة العالم بأذربيجان من 4 الي 10 أكتوبر، والتي يسبقها برنامج اعداد ختامي آخر بألمانيا، وصولا إلى بطولة أبوظبي "جراند سلام"، من 29 الى 31 أكتوبر 2026.

وأضاف أن الجهاز الفني اعتمد اختيار 6 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم بأذربيجان هم بيان نارمند تحت 66 كجم، ومحمد بيك تحت 66 كجم، وطلال شفيلي تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، بالإضافة إلى اللاعبتين بشيرات خرودي تحت 52 كجم، واليزا ليتيف تحت 78 كجم.