الشارقة تعرض منظومتها الاقتصادية المتكاملة في "قمة AIM للاستثمار 2026"

الشارقة في 8 سبتمبر / وام / استعرضت إمارة الشارقة منظومتها الاقتصادية المتكاملة لدعم المستثمرين بما توفره من خدمات لتأسيس الأعمال وتحفيز الابتكار والوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستدامة خلال مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار 2026" التي تُقام في دبي حاليا وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص يمثلون 191 دولة.

ضم جناح الشارقة، الذي جمع تحت مظلته عددا من أبرز الجهات الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة بيئة ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد).

ويشارك في النسخة الـ 15 من القمة التي تعقد تحت شعار "إعادة صياغة الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل" ممثلون عن الحكومات والمستثمرين والصناديق السيادية وقادة الأعمال إلى جانب أكثر من 540 متحدثًا يشاركون في ما يزيد على 103 جلسات حوارية ناقشت مستقبل الاستثمار وفرص التعاون بما يؤكد مكانة القمة منصةً دوليةً لعرض الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات العالمية.

وشهد اليوم الأول من القمة مشاركة سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" متحدثاً رئيسياً في جلسة بعنوان "دليل الاستثمار من أجل الازدهار المشترك: المعيار الجديد للقيادة العالمية"، حيث أكد المشرخ أن "الاستثمار النوعي" يركز على الأثر التنموي طويل الأجل وتوليد الوظائف وبناء القدرات وتقوية سلاسل الإمداد، مستشهداً بنجاح الشارقة في استقطاب 142 مشروعاً استثمارياً بقيمة 7.74 مليار درهم وفّرت 5,673 وظيفة في عام 2025 مع تشغيل 75% منها، في حين شهد النصف الأول من عام 2026 إصدار وتجديد 38,169 رخصة بنمو 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم.

وأوضح المشرخ أن مرونة الشارقة ترتكز على تعزيز سلاسل التوريد عبر مشاريع استراتيجية مثل توسعة ميناء خورفكان إلى 10 ملايين حاوية وتدشين خطوط تجارية مع الصين وتطوير مجمع الذيد اللوجستي مع عُمان، لافتا إلى أن هذه المنظومة تستند إلى 21 منطقة صناعية و7 مناطق حرة و3 موانئ مدعومة بحوافز اقتصادية تعزز تنافسية الإمارة وتوفر للمستثمرين بيئة أعمال مرنة ومستقرة وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وقال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن مشاركة الغرفة في قمة AIM للاستثمار 2026 تعكس حرصها على تعزيز حضور مجتمع أعمال الشارقة دولياً والتعريف بالمقومات التنافسية للإمارة بوصفها وجهةً جاذبةً للأعمال والاستثمار بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية واقتصادية داعمة، مؤكدا أن الغرفة تواصل دورها في دعم القطاع الخاص وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتشجيع الابتكار والاستدامة بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، أن مشاركة إمارة الشارقة في "قمة AIM للاستثمار 2026" تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ بيئة استثمارية مرنة ومستدامة وجاذبة للكفاءات ورؤوس الأموال العالمية، لافتا إلى حرص الدائرة على تقديم كافة التسهيلات والمحفزات التنظيمية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للنمو والتوسع.

وأكد سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن مشاركة الإمارة في "قمة AIM للاستثمار 2026" تعكس حرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط الحضري المستدام وتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة داعمة لنمو الأعمال والاستثمارات، مشيرا إلى أن الدائرة تضطلع بدور محوري عبر تطوير حلول وخدمات تخطيطية متقدمة ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتعزيز جاهزية المناطق والمشروعات الاستثمارية.

وقال سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن مشاركة المجمع في قمة AIM تعكس رؤية الشارقة لبناء اقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة حيث يعمل على تحويل الابتكار إلى فرص استثمارية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأوضح أن المجمع، وفي ظل تسارع التوجه الوطني نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، يرسخ دوره كمنصة لاستقطاب الاستثمارات النوعية والشركات التكنولوجية وربط رأس المال بالبحث والتطوير والأسواق بما يعزز تنافسية الشارقة ومكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

وأكد خالد الحريمل الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، أن الشارقة أثبتت على مدى سنوات أن الاستدامة لا تتعارض مع النمو بل تشكّل حافزًا له، مشيرا إلى أن "بيئة" عملت على ترجمة هذه الرؤية وتحويلها إلى حلول تعزز المرونة وترتقي بجودة الحياة وتقرّب القطاعات والمجتمعات من مستقبل أكثر استدامة، مبديا التطلع بالتعاون مع الشركاء في "استثمر في الشارقة" إلى مواصلة هذا الحوار بما يشجّع ويدفع نحو استثمارات تستشرف المستقبل وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وقال حمد عبيد الشامسي مدير إدارة مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، إن مشاركة المركز في "قمة AIM للاستثمار 2026" تعكس الحرص على تعريف مجتمع الاستثمار العالمي بخدماتنا الموجهة للمستثمرين، حيث يستعرض المركز من خلال جناح الشارقة الحلول المتكاملة التي تساعد المستثمرين على إنجاز إجراءات تأسيس الأعمال بكفاءة وسلاسة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم تنافسية بيئة الاستثمار في الشارقة وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبة للمستثمرين.

ويعكس تنوع حضور إمارة الشارقة في القمة على مستوى القطاعات والمؤسسات قوة نموذجها الاقتصادي الذي يستند إلى تكامل الأنشطة الاقتصادية وتعدد محركات النمو بما يعزز المرونة والكفاءة في التعامل مع تحولات الأسواق والمتغيرات الاقتصادية، كما يُظهر هذا التنوع الفرص التي تمنحها الإمارة للشركات والاستثمارات من مساحات النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى تعزيز قدرتها على التكيف والمنافسة والاستدامة.