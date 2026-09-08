"أبوظبي للأوراق المالية" وVirtu Financial يطلقان آلية جديدة لتنفيذ الصفقات الكبيرة على الأسهم المدرجة

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ أعلنت Virtu Financial, Inc المدرجة في بورصة نيويورك، وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات المالية متعددة الأصول، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إطلاق شبكة POSIT® لتبادل إشعارات الاهتمام بتنفيذ صفقات كبيرة على الأسهم المدرجة في السوق.

ويأتي إطلاق الشبكة عقب التحسينات الأخيرة التي أجراها سوق أبوظبي للأوراق المالية على آلية الصفقات التفاوضية والكبيرة، بما يمنح أعضاء السوق مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات الكبيرة عبر المنصة.

وتعد Virtu POSIT أول جهة تستخدم الآلية المطورة لتنفيذ صفقات كبيرة إلكترونياً بالاستناد إلى فرص التداول التي يوفرها نظام POSIT.

وستتولى شركة "أبوظبي للإيداع" تسوية جميع الصفقات في يوم العمل الثاني التالي للتداول (T+2)، وهي دورة التسوية ذاتها المعتمدة للصفقات الاعتيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما الشركات التي لا تتمتع بعضوية مباشرة في السوق، فتوفر لها "أرقام كابيتال"، الشريك الإقليمي لشركة Virtu، خدمات الربط والوساطة إضافة إلى خدمات ما بعد التداول.

ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى من إتاحة نظام POSIT التابع لشركة Virtu لتبادل إشعارات الاهتمام بتنفيذ الصفقات الكبيرة على الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتيح هذه الآلية لأعضاء سوق أبوظبي للأوراق المالية وعملائهم من المؤسسات الاستثمارية الاستفادة من شبكة Virtu العالمية الراسخة للوصول إلى السيولة اللازمة لتنفيذ صفقات كبيرة على الأوراق المالية المدرجة في السوق، مع الحد من تأثيرها على حركة التداول وتقليص احتمالات تسرب المعلومات.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن أسواق رأس المال في أبوظبي تشهد تطوراً متسارعاً، ومن خلال إتاحة تقنية POSIT التابعة لشركة Virtu في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نوفر للمؤسسات الراغبة في تنفيذ صفقات كبيرة إمكانية الوصول المباشر إلى فرص جديدة للسيولة في السوق، ومع انضمام Virtu كشريك في مجال البنية التحتية، نواصل توسيع مشاركة المؤسسات الاستثمارية العالمية وزيادة مستويات السيولة المتاحة، مع الحفاظ على سلامة آلية اكتشاف الأسعار.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار الالتزام المستمر بتطوير سوق عالمي المستوى، يرتبط بالأسواق العالمية ويلبي احتياجات المستثمرين والجهات المصدرة.

من جانبه قال روب بوردمان، رئيس خدمات تنفيذ الصفقات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Virtu، إن توسيع نطاق تقنيات POSIT لتشمل الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يسهم في تعزيز جاذبية سوق الأسهم في أبوظبي وتسهيل وصول المستثمرين المؤسسيين إليه من مختلف أنحاء العالم، وكان للنهج الابتكاري والدعم اللذين قدمهما سوق أبوظبي للأوراق المالية وشريكنا المحلي "أرقام كابيتال" دور أساسي في نجاح هذا المشروع الرائد.

وقال سوميت أكيوار، رئيس التداول الإلكتروني في "أرقام كابيتال"، إن إطلاق POSIT، بدءاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتعاون مع Virtu، يعكس التزامنا بتطوير منظومة التداول الإلكتروني في المنطقة، وتزويد المستثمرين المؤسسيين بحلول تداول عالمية المستوى.