تعاون علمي بين "دبي ديرما" والمدرسة الروسية لتقنيات الحقن التجميلي

دبي في 8 سبتمبر/ وام/ وقعت "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض مذكرة تفاهم مع المدرسة الروسية لتقنيات الحقن التجميلي، تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتبادل الدولي بين الجانبين، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقع المذكرة طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض – الجهة المنظمة لـ " دبي ديرما " - والدكتورة إيكاترينا كروغليك، أستاذة وطبيبة الجلدية وجراحة تجميل، والرئيسة التنفيذية للمدرسة الروسية، لتقنيات الحقن التجميلي .

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون علمي حصري يتيح إطلاق برنامج "المدرسة الروسية لتقنيات الحقن التجميلي"، على مدار يوم كامل خلال فعاليات معرض ومؤتمر "دبي ديرما 2027".

وأشار طارق عبدالسلام المدني إن إلى التطور المتسارع في مجال الأمراض الجلدية والطب التجميلي، حيث تزداد أهمية مواكبة التعليم للابتكار، وقال إن الأولوية اليوم لا تقتصر على التعريف بالتقنيات الجديدة، بل تشمل إتاحة المجال أمام المتخصصين لدراستها بصورة نقدية، وفهم تطبيقاتها السريرية ومناقشة جوانب السلامة والنتائج والممارسة المسؤولة.

وأوضح أن التعاون مع المدرسة الروسية يضيف منظوراً علمياً مميزاً إلى "دبي ديرما"، ويمنح التبادل الدولي الذي شكل مسيرة الحدث على مدى 25 عاماً بعداً جديداً، مؤكداً أن هذا التعاون ينسجم مع الدور الذي رسخته دبي على مدى السنوات كملتقى للأسواق والتخصصات والأفكار المختلفة، وهو ما نحرص على أن يواصله "دبي ديرما" من خلال جمع الخبرات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم في منصة واحدة تتيح مناقشة المعارف وتبادلها وتحويلها إلى ممارسات أفضل.

وأعربت الدكتورة إيكاترينا كروغليك، عن سعادتها بالتعاون مع "دبي ديرما" لاستعراض أحدث التطورات التي يشهدها علم التجميل والطب التجميلي في روسيا، لافتة إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مميزة لمشاركة الخبرات العلمية الروسية ومنهجياتنا المبتكرة مع المجتمع الدولي.

وقالت : يتيح اليوم الروسي للمشاركين الاطلاع على أحدث الأبحاث والرؤى التطبيقية، والتواصل بما يعزز الروابط بين قطاع التجميل الروسي ونظيره العالمي، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز مكانة دبي ديرما بوصفه منصة رائدة للتبادل العلمي والتطوير المهني.

ويشارك في برنامج "المدرسة الروسية لتقنيات الحقن التجميلي"، سبعة من أبرز المتخصصين في المجال، يقدمون سلسلة من المحاضرات والنقاشات التفاعلية، إلى جانب جلسة تدريبية بالفيديو، يستعرضون خلالها خبراتهم السريرية وأحدث الممارسات في مجال الطب التجميلي.

ومن المقرر تنظيم برنامج "المدرسة الروسية لتقنيات الحقن التجميلي " في 7 أبريل ضمن فعاليات "دبي ديرما 2027 " التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل.

ويجمع "دبي ديرما 2026"، الذي يستمر ثلاثة أيام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل"، أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1,800 علامة تجارية عالمية، بمشاركة 115 دولة، فيما يتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 25,000 زائر متخصص، بما يعكس نموه المتواصل ومكانته كمنصة دولية للتبادل العلمي والتعاون المهني وتطوير الأعمال.