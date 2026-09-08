"تريندز" يعقد شراكتين مع الأكاديمية الروسية للعلوم ويطلق كتاب "عصر اللؤلؤ" في موسكو

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / وقع "تريندز للبحوث والاستشارات"، التابع لمجموعة "تريندز"، مذكرتي تعاون إستراتيجية مع معهد الدراسات الشرقية "IOS RAS"، ومعهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية "IMEMO"، التابعين للأكاديمية الروسية للعلوم.

وجاء التوقيع في ختام مشاركة المركز، بصفته شريكاً معرفياً، في النسخة الـ39 من معرض موسكو الدولي للكتاب 2026، مستهدفاً إطلاق مشاريع معرفية مبتكرة، وتعميق التعاون في النشر العلمي المشترك وتنظيم المؤتمرات البحثية الدولية.

أبرم المذكرتين في مقر الأكاديمية الروسية للعلوم كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، والدكتور أليكبير أليكبيروف، مدير معهد الدراسات الشرقية، والدكتور فيدور فويتولوفسكي، مدير معهد بريماكوف "IMEMO".

وأكد الدكتور العلي أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لتأسيس قنوات دائمة للحوار الفكري تسهم في رسم سياسات مستقبلية فعّالة، مدعومة بجهود مكتب "تريندز" في روسيا لتفعيل برامج بحثية مشتركة تعزز التواصل المعرفي بين العالمين العربي والروسي.

وأوضح الدكتور أليكبير أليكبيروف أن الشراكة ستترجم إلى برامج مبتكرة تعمق الدراسات الإنسانية والاجتماعية وتوحد جهود مراكز الفكر في دعم صناعة القرار.

وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور فيدور فويتولوفسكي أن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية غير المسبوقة تجعل من هذا التعاون ضرورة حتمية لتقديم دراسات تحليلية معمقة حول أمن الطاقة، والأسواق العالمية، والنزاعات الدولية، مما يوفر لصنّاع السياسات رؤية علمية متكاملة للتعامل مع المتغيرات الراهنة.

ودشّن "تريندز"، في سياق متصل بمساعيه لتوثيق المعرفة، الترجمة الروسية لكتاب "عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار.. رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط".