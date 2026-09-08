تشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان للعلوم الطبية والتربوية

دبي في 8 سبتمير / وام / توجه الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مقدراً الثقة الغالية التي أولاها سموه لرئيس وأعضاء مجلس المؤسسة مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الغايات السامية التي أُنشئت من أجلها المؤسسة ومثمناً الرعاية الكريمة الكريمة والدعم الحكومي السخي في تمكين المؤسسة .

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة الاجتماع الأول للمجلس في دورته الجديدة الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بحضور معالي حميد القطامي رئيس المجلس والدكتور جمال المهيري نائب رئيس المجلس وجميع الأعضاء .

وبموجب قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي يتشكل المجلس برئاسة معالي حميد القطامي والدكتور جمال المهيري نائباً للرئيس وعضوية كل من معالي الاستاذ الدكتور علوي علي الشيخ البريكي والسيد عوض صغير الكتبي والدكتور أحمد عيد المنصوري والدكتور سليمان محمد الحمادي والسيد عيسى الحاج خادم الميدور والسيد عبدالله سعيد باليوحة والدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة .

وأكد الشيخ راشد أن الدورة الجديدة للمجلس تمثل امتداداً لمسيرة حافلة بالانجازات وفرصة للانتقال بالعمل المؤسسي إلى آفاق أوسع بما يعزز من أثر المؤسسة ورسالتها في دعم التميز والابتكار والإسهام في بناء جيل قادر على الولوج إلى المستقبل ومواجهة تحدياته عبر بوابة التميز ، وأشاد الرئيس الأعلى للمؤسسة بما تحقق في المرحلة السابقة من مبادرات وبرامج نوعية وشراكات عززت من حضور المؤسسة ودورها على المستويين الدولي والمحلي في دعم البرامج الموجهة لتحسين الأداء الطبي والتربوي ودعم وتنمية التجارب والممارسات المتميزة بما يسهم في نشرها كنماذج تستهدف الاستثمار الأمثل للابتكار التعليمي لغاية التجويد والتطوير ، مؤكداً أن ما تحقق يمثل رصيداً مهماً من الخبرة والقدرة على الانطلاق إلى مرحلة جديدة أكثر طموحاً وتأثيراً .

وقال الشيخ راشد إن الاستجابة للتحولات المتسارعة في التعليم والعلوم الطبية ورعاية الموهوبين والمبتكرين تفرض على المؤسسة مضاعفة جهودها في المرحلة القادمة بما يتناغم مع التوجه الحكومي نحو استثمار الذكاء الاصطناعي للإسهام في تطوير الخدمات والمخرجات وتعزيز الوعي في المجالات الطبية والرعاية الصحية والتعليمة واكتشاف ورعاية الموهوبين لتكون مؤسسة حمدان بن راشد شريكاً فاعلاً مع فرق العمل الحكومي ومسانداً لجهودها الحثيثة ، وإن التركيز على الشراكات مع المؤسسات والجهات المحلية والاقليمية والدولية والمانحين إلى جانب استمرار الدعم الحكومي يعزز من فرص مواصلة تطوير المبادرات وتوفير دعمٍ أكبر للمشروعات النوعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها .وأضاف أن بناء منظومة أكثر تكاملاً للتعاون والشراكة للوصول المستهدفين ودعمهم وتمكينهم سيكون من أولويات عمل المجلس في الدورة الجديدة .

وأشار الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم إلى أهمية التوجه نحو استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية بوصفها شريكاً فاعلاً في دعم المشروعات المعنية بتطوير الانسان مما يرسخ الحضور العالمي للمؤسسة ويبرز دور الدولة في مساندة الجهود الأممية في الاستثمار في الانسان وبناء مجتمعات المعرفة .

ورحب الشيخ راشد بن حمدان بانضمام الدكتور علوي الشيخ مدير هيئة الصحة بدبي إلى المجلس مشيداً بما يمتلكه من خبرة مهنية وكفاءة عالية في المجال الطبي مؤكدا أن اختياره يمثل إضافةُ نوعية إلى منظومة عمل المجلس وسيسهم في دعم توجهاته الاستراتيجية وتعزيز قدرته على مواصلة الأداء بالجودة المعهودة .

وقد اطلع المجلس على الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل تكريم الفائزين بالدورة 9 من جائزة حمدان / اليونسكو لتنمية أداء المعلمين والذي من المقرر أن يتم تنظيمه في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس في اوائل اكتوبر القادم بحضور المدير العام الجديد لليونسكو خالد العناني ورؤساء الوفود الدائمة في المنظمة الدولية وعدد من الشخصيات البارزة .