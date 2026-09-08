علي النعيمي ومسؤول ياباني يبحثان استدامة مساعدات غزة

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع سعادة تاكيشي أوكوبو، المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان والسفير المسؤول عن مساعدات إعادة إعمار غزة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للمسؤول الياباني في العاصمة أبوظبي، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات واليابان، وأهمية مواصلة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون لتشمل المجالات كافة، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التواصل بين الجانبين، بما يسهم في توسيع نطاق التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة كل من؛ أحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ومنى راشد طحنون، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية والسياسية، في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتعزيز الحوار والتنسيق بين البرلمانات بشأن التطورات في قطاع غزة، مشيرا إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي، من خلال مشاركاته في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، على دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والدفع نحو إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأشار معاليه إلى الدور الفاعل لدولة الإمارات على المستويين الدبلوماسي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، لافتا إلى الجهود التي قادتها الدولة خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، والتي تُوجت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2720 لعام 2023، كما قدمت دولة الإمارات أكثر من 130 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، بما يمثل أكثر من 45 في المائة من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع، وبمساهمات بلغت نحو 3 مليارات دولار أمريكي.

من جانبه، استعرض سعادة تاكيشي أوكوبو جهود اليابان ومساهماتها في دعم التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي لدعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.