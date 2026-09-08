محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

دبي في 8 سبتمبر /وام/ وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، لحضور قمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تُعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلّم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة.

وتعكس الدعوة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت ، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مسارات التعاون، في ظل حرص قيادتي البلدين الشقيقين على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتعد قمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" إحدى أبرز المنصات العالمية للحوار حول قضايا الاستدامة، حيث تجمع قادة الدول والحكومات وصنّاع القرار والخبراء والمختصين وقادة قطاع الأعمال، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، واستعراض الحلول والمبادرات التي تدعم تسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.