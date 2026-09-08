"دوبال القابضة" تعزز استثماراتها في الاقتصاد الدائري بمشروعات عالمية لإعادة التدوير والطاقة

دبي في 8 سبتمبر / وام / أكد يوسف البستكي، المستشار الأول لتطوير الأعمال (المشاريع والتوسعات) لدى "دوبال القابضة"، سعي الشركة لترسيخ دورها الاستثماري الفاعل في منظومة الاقتصاد الدائري، عبر مشروعات متخصصة لتحويل النفايات إلى طاقة، وإنتاج الوقود الحيوي، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأوضح البستكي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، أن الشركة تتعاون مع الجهات المعنية كبلدية دبي لتحقيق مستهدفات الاستدامة، من خلال التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي وإعادة إدخالها في الدورة الإنتاجية بدلاً من هدرها.

وكشف عن محفظة استثمارات الشركة النوعية، وفي مقدمتها امتلاك حصة تبلغ 20% في شركة "ورسان لإدارة النفايات"، التي تدير أكبر منشأة عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 5,555 طناً من النفايات الصلبة يومياً، وقدرة توليد تناهز 200 ميجاوات من الكهرباء.

وأشار كذلك إلى الاستثمار في شركة "BioD Technology" لتحويل الزيوت المستعملة إلى وقود حيوي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن متري سنوياً، إلى جانب الشراكة مع "تدوير" في "إنفايروسيرف" بدبي، والتي تعد أكبر منشأة متكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في العالم واسترداد المعادن منها.

وأكد في ختام حديثه استمرار التوجه نحو توسيع هذه المشروعات القائمة واقتناص فرص جديدة تدعم كفاءة استخدام الموارد وتحقق أهداف دبي في الاستدامة.