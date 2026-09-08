ورشة في أم القيوين تؤكد أهمية العناية بالذات لاستدامة إنجازات المرأة

أم القيوين في 8 سبتمبر / وام / نظمت جمعية أم القيوين النسائية، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين، ورشة عمل بعنوان "داخلها مساحة تستحق العناية"، وذلك ضمن الفعاليات المتزامنة مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

واستهدفت الورشة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العناية بالذات وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، لضمان استدامة قدرة المرأة على العطاء والإنجاز ومواصلة أدوارها بكفاءة.

وأكدت المهندسة ميسون فريد اليونس، مدرب معتمد، خلال تقديمها للورشة، أن العناية بالصحة النفسية والجسدية والعقلية تعد ضرورة حتمية لتجديد الطاقة لمواجهة المسؤوليات، وليست مجرد رفاهية. وأوضحت أن النجاح الحقيقي يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين الإنجاز والراحة، وإدارة الطاقة بفاعلية جنباً إلى جنب مع إدارة الوقت، مشددة على أهمية بناء مساحة نفسية آمنة تساعد المرأة على التعامل مع ضغوط العمل والالتزامات اليومية عبر الحوار الداخلي الإيجابي.

وسلطت الورشة في ختام محاورها الضوء على الأثر الإيجابي للبيئة الداعمة التي يوفرها المجتمع الإماراتي لتمكين المرأة، مؤكدة أن تكامل أدوار الأسرة وبيئة العمل يشكل داعماً أساسياً لاستدامة العطاء. وخلصت النقاشات إلى أن عناية المرأة بعالمها الداخلي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على محيطها الأسري والمهني، مما يدعم قدرتها على الإبداع ويعزز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.