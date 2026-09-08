هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو إلى توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات في غزة

نيويورك في 8 سبتمبر/ وام/ دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات في غزة.وقالت الهيئة إن النساء يترأسن نحو أسرة واحدة من كل أربع أسر في غزة، بما يقدر بنحو 86,290 أسرة، أي ضعف المعدل المسجل قبل أكتوبر 2023، عندما كانت امرأة تترأس أسرة واحدة من كل تسع.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم أن هذه الأسر تشمل أرامل ونساء فقدن أزواجهن بسبب الوفاة أو الفقدان أو الاحتجاز أو الإصابة البالغة أو الاختفاء القسري، أو اللواتي لا يزال مصير أزواجهن مجهولا.

وأشارت إلى أن الأسر التي تترأسها نساء تواجه ظروفا أشد صعوبة من الأسر التي يترأسها رجال، إذ تفتقر 68 في المائة منها إلى مأوى ملائم، مقابل 55 في المائة للأسر التي يترأسها رجال، كما تعرضت منازل 74 في المائة منها للضرر أو الدمار، مقارنة بـ67 في المائة للأسر التي يترأسها رجال.

ونوه إلى أن الأسر التي تترأسها نساء نزحت بمعدل ثماني مرات في المتوسط منذ أكتوبر 2023، مقابل سبع مرات للأسر التي يترأسها رجال، فيما تحتاج نحو ثلثي هذه الأسر إلى مساعدات نقدية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.وقالت الهيئة إن أحدث البيانات أظهرت مقتل 246 امرأة وفتاة في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بينهن 137 امرأة و109 فتيات، بما يعادل مقتل ست نساء وفتيات أسبوعيا حتى 28 يوليو 2026.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، وحماية النساء والفتيات، واحترام القانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

وام/ نيو/زي