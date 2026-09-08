" بيئة " تطلق النسخة ال 15 من "جائزة روّاد المستقبل"

الشارقة في 8 سبتمبر / وام / أعلنت "جائزة روّاد المستقبل" و هي مبادرة "بيئة" العالمية في مجال الاستدامة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في دورتها الخامسة عشرة 2026–2027 بهدف تشجيع المبتكرين من مختلف أنحاء العالم على تقديم حلول رائدة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتعود الجائزة هذا العام مع توسيع نطاق برنامجها العالمي ليشمل محاور جديدة إلى جانب إتاحة فرص أمام الابتكارات الفائزة للحصول على الدعم من حاضنات الأعمال.

و ، تهدف "جائزة روّاد المستقبل"، التي تُنظَّم للعام الرابع على التوالي برعاية كريمة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة إلى الاحتفاء بنخبة من المبتكرين الذين يقدّمون حلولاً رائدة لأبرز التحديات المرتبطة بالاستدامة حول العالم وتدعو الجائزة هذا العام المبتكرين إلى تقديم حلولهم ضمن سبعة محاور رئيسية تشمل: كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها والحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتعزيز الاستدامة والتصميم والبنية التحتية المستدامة، واستراتيجيات الحياد المناخي إلى جانب محور الرعاية الصحية، الذي يُستحدث هذا العام.

و تم تطوير محور الرعاية الصحية المستحدث بالتعاون مع مؤسستي "ماس جنرال بريغهام" و"معهد دانا فاربر للسرطان" استناداً إلى تعاون "بيئة" الأوسع مع المؤسستين اللتين تتخذان من بوسطن مقراً لهما من خلال مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" كما يشارك خبراء من "ماس جنرال بريغهام" و"معهد دانا فاربر للسرطان" في عضوية الهيئة التدريسية لكلية الطب بجامعة هارفارد بما يعكس خبرة عميقة في مجالات الرعاية السريرية والبحث العلمي والابتكار في الرعاية الصحية.

وانطلاقاً من تركيز الجائزة على الاستدامة والابتكار يمكن أن تشمل المشاركات المؤهلة ضمن محور الرعاية الصحية المستحدث مجالاتٍ مثل الابتكارات الدائرية في إدارة النفايات الطبية والمنشآت الصحية المستدامة والحلول الرامية إلى الوقاية من الأمراض وأدوات رصد الصحة العامة، وغيرها من الحلول التي تسهم في تحسين النتائج الصحية للسكان.

وفي خطوة أخرى لدعم المبتكرين أبرمت "بيئة" شراكة مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بهدف دعم المرشحين المدرجين ضمن القائمة المؤهلة للفوز خلال مراحل الجائزة وفي إطار هذه الشراكة ينظم "شراع" ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاستعداد للعروض التقديمية" وهي ورشة عمل مكثفة تمتد ليوم واحد تهدف إلى توجيه جميع المرشحين المدرجين ضمن القائمة المؤهلة للفوز ومساعدتهم على تطوير مهارات تقديم عروضهم أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين كما سيوفر "شراع" للفائزين المؤهلين مسار سريع للانضمام إلى عضويته بما يساعدهم على توسيع نطاق ابتكاراتهم.

و قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة - "بيئة" نؤمن في "بيئة" بأن بناء مستقبل مستدام يبدأ بتطوير القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة الأفراد وإحداث فرق حقيقي فيها وتُعد "جائزة روّاد المستقبل" خير دليل على هذا الالتزام إذ تواصل مسيرتها الملهمة التي انطلقت قبل 14 عاما لتبدأ اليوم فصلاً جديداً يركز على تحفيز الابتكارات القابلة للتطبيق على نطاق واسع وسد الفجوة بين طرح الأفكار المبتكرة وتنفيذها على أرض الواقع من خلال احتضان المشاريع الرائدة وإطلاق محاور جديدة تسهم في بناء مستقبل مستدام يتمتع فيه الأفراد بصحة أفضل وبهذه المناسبة فإننا نقدر عالياً شراكتنا مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ومستشفى ماس جنرال بريغهام ومعهد دانا-فاربر للسرطان ونحن نمضي في هذا الفصل الجديد من مسيرة نمو الجائزة، وتوسيع نطاقها وأثرها.

وتستقبل "جائزة روّاد المستقبل" ضمن دروتها الخامسة عشرة لعام 2026–027، مشاركات الأفراد والمجموعات التي تضم خمسة أفراد كحد أقصى من الطلاب أو المتخصصين إلى جانب المدارس والجامعات والشركات من مختلف أنحاء العالم ويُشترط أن تسهم المشاركات في مواجهة تحديات مرتبطة بالاستدامة بما يتماشى مع محور واحد أو أكثر من المحاور السبعة الرئيسية للجائزة.

من جانبها قالت هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير – "بيئة" تبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الابتكارات الواعدة التي تمتلك القدرة على الانتقال من مجرد أفكار نوعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في ظل التداخل المتزايد بين تحديات الاستدامة وترابطها على مستوى العالم ولطالما شكّلت "جائزة روّاد المستقبل" منصة رائدة لتسليط الضوء على الحلول الواعدة وهي اليوم تشهد تطوراً ملحوظاً يتجاوز الاحتفاء بالابتكارات المتميزة في مجال الاستدامة ليجسّد التزامها الراسخ بتمكين المبتكرين من الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معرفة وشبكات علاقات وفرص حقيقية لتطوير ابتكاراتهم وتوسيع نطاق أثرها ونطمح من خلال استحداث محور الرعاية الصحية وإتاحة فرص الاستفادة من دعم حاضنات الأعمال إلى تعزيز قدرة الجائزة على الإسهام في تطوير مختلف القطاعات والارتقاء بجودة حياة مجتمعاتنا.

وتشمل الجائزة هذا العام أربع فئات رئيسية هي: الفئة الأولى المبادرة المستدامة: مرحلة مخصّصة للمشاريع التي تمّ تنفيذها فعلياً وحقّقت أثراً ملموساً وقابلاً للقياس في مجال الاستدامة .

و الفئة الثانية هي النموذج الأولي: مرحلة مخصّصة للابتكارات المادية أو الرقمية أو التقنية التي تجاوزت مرحلة الفكرة الأولية وأصبحت تمتلك إمكانات واعدة لتطوير حلول فعّالة لأحد التحديات المرتبطة بالاستدامة.

اما الفئة الثالثة هي الفيلم الوثائقي: مرحلة مخصّصة للأفلام القصيرة التي تتراوح مدتها بين 10 و15 دقيقة وتتناول تحديات مرتبطة بالاستدامة أو قضايا مجتمعية أو مبادرات بيئية ناجحة من خلال السرد الواقعي الذي يهدف إلى رفع الوعي بقضايا الاستدامة.

و أخيرا الفئة الرابعة الحل المستدام: مرحلة مخصّصة للمقترحات المتكاملة والمدعومة بالأدلة التي تسهم في مواجهة أبرز التحديات المرتبطة بالاستدامة من خلال التكنولوجيا والسياسات والابتكار ذي الأثر المجتمعي أو عبر التفكير القائم على فهم المنظومات المترابطة وابتكار نماذج الأعمال وتطوير العمليات.

وعقب انتهاء مرحلة التسجيل وتقديم الطلبات تتولى لجنة التحكيم تقييم كل طلب وفقاً للمعايير المعتمدة لكل محور إلى جانب النظر في مدى تفرّد الابتكار وإمكانية تطبيقه وتوسيع نطاقه وقدرته على تحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس وبعد ذلك يُدعى المرشّحون المدرجون ضمن القائمة المؤهلة للفوز للمشاركة في ورشة عمل "شراع" المتخصصة بعنوان "الاستعداد للعروض التقديمية" والتي تهدف إلى صقل أفكارهم وإعدادهم للعرض النهائي أمام لجنة التحكيم وعقب استكمال الجولة النهائية من التقييم قد يحظى الفائزون المؤهلون بمسار سريع للانضمام إلى عضوية "شراع" بما يساعدهم على توسيع نطاق ابتكاراتهم من خلال منظومته.

وعلى مدى مسيرتها شهدت "جائزة روّاد المستقبل" على مدى 14 عاماً تطوراً ملحوظاً انتقلت خلاله من مبادرة بيئية انطلقت على نطاق محلي إلى منصة عالمية تحتفي بالابتكار في مجال الاستدامة وتدعم الحلول المبتكرة القادرة على إحداث أثر ملموس واستقبلت الدورة السابقة من الجائزة ما يقارب 1,000 طلب مشاركة من 10 دول شملت دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والهند والأردن والمغرب وقطر ومصر والسودان واليوم تواصل الجائزة مدّ جسور التواصل بين المبتكرين والباحثين والطلاب والمتخصصين والمؤسسات الذين يجمعهم طموح مشترك يتمثل في الإسهام في بناء مستقبل مستدام.

أما مواعيد التقديم فيمكن للراغبين في المشاركة في "جائزة روّاد المستقبل" التسجيل اعتباراً من اليوم حتى 8 أكتوبر المقبل على أن يكون 29 ديسمبر 2026 الموعد النهائي لتقديم المشاريع. ومن المقرر تنظيم حفل خاص لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم في أبريل 2027.

بتل