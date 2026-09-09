شخبوط بن نهيان يشارك في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا "MEAD 2026" في واشنطن

واشنطن في 9 سبتمبر/ وام/ شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا "MEAD 2026"، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة الفكر والأعمال من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وشارك معاليه في جلسة نقاشية بعنوان "محور حوار الشرق الأوسط وأمريكا: الشراكة والشرق الأوسط الجديد"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المشاركة في القمة.

وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في القمة في إطار الحضور الفاعل لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وحرصها على تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع الشركاء، بما يسهم في ترسيخ التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة والعالم.