تأهل تيافو وسابالينكا وبيغولا إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة للتنس

نيويورك في 9 سبتمبر/ وام/ تواصلت مساء أمس منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" من خلال تنظيم مواجهات الدور ربع النهائي، التي أسفرت عن تأهل الأمريكية جيسيكا بيغولا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكي فرانسيس تيـافو إلى الدور نصف النهائي.

وفي منافسات السيدات، حولت بيغولا تأخرها بمجموعة إلى فوز على مواطنتها إيما نافارو بنتيجة 3 - 6 و 6 - 4 و6 - 3، لتحجز مقعدها في نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً في البطولة، وتحقق انتصارها الخمسين هذا الموسم، لتضرب موعداً مع حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا.

من جانبها، بلغت سابالينكا الدور نصف النهائي للنسخة السادسة على التوالي، بعد فوزها الصعب على ليندا نوسكوفا بنتيجة 7 - 6 و3 - 6 و7- 6 ، في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات وشهدت تنافساً كبيراً، لتواصل حملة الدفاع عن لقبها، وتسعى لإحراز البطولة للمرة الثالثة توالياً.

وفي منافسات الرجال، حقق الأمريكي فرانسيس تيـافو واحدة من أبرز عودات البطولة، بعدما حول تأخره بمجموعتين إلى فوز على مواطنه أليكس ميكلسن بنتيجة 5-7 و3-6 و7-5 و6-3 و7-6، ليبلغ نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في مسيرته.

ومن المقرر أن تلتقي سابالينكا مع بيغولا في نصف نهائي منافسات السيدات، فيما ينتظر تيـافو الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي بن شيلتون لتحديد منافسه في نصف نهائي الرجال.