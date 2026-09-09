شرطة أبوظبي تنقل تجربتها في إدارة المواهب إلى المنصات الأكاديمية الدولية

أبوظبى في 9 سبتمبر/ وام/ عززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حضورها المعرفي والبحثي في مجال تطوير العمل الشرطي، بنشر دراسة علمية متخصصة توثق تجربتها في إدارة المواهب، بعنوان "إعادة تعريف الموهبة في المؤسسات الشرطية: دراسة حالة لشرطة أبوظبي"، في المجلة الأكاديمية الدولية المتخصصة "Policing: A Journal of Policy and Practice"، الصادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد.

وأعد الدراسة المقدم عبدالله سالم الفلاحي، والمقدم عبدالله صالح الجنيبي، والنقيب سعيد عارف الطائي، بالتعاون مع نخبة من الباحثين الأكاديميين في أكاديمية ربدان، ضمن البحوث المشتركة بين الجهتين، بما يعكس الاهتمام بتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الشرطية والأمنية.

وتناولت الدراسة تجربة شرطة أبوظبي في تطوير مفهوم إدارة المواهب، والانتقال من النماذج التقليدية التي تركز على المهارات القيادية والتخصصية، إلى نموذج أكثر شمولاً يتيح اكتشاف المواهب والقدرات المتنوعة لدى منتسبي الشرطة، وتنميتها وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرتقي بجودة الأداء الشرطي.

واستعرضت نموذجاً متكاملاً لإدارة المواهب يجمع بين التطوير التخصصي المنظم واكتشاف القدرات والمواهب في مختلف المستويات الوظيفية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الكفاءات والطاقات التي قد لا تظهر ضمن المسارات الوظيفية التقليدية، وتهيئة بيئة مؤسسية محفزة للإبداع والتميز.

ويركز برنامج المواهب التخصصية على أصحاب الأداء المتميز في عدد من المجالات الشرطية، من خلال معايير موضوعية لتقييم الكفاءة وتطوير المسارات المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية متخصصة ومؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية للعمل الأمني.

ويجسد نشر الدراسة في مجلة أكاديمية دولية متخصصة أهمية تجربة شرطة أبوظبي في إدارة وتنمية المواهب، وما تقدمه من ممارسات وتجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومات الموارد البشرية بالمؤسسات الشرطية، وتعزيز التنافسية المؤسسية والاستدامة والجاهزية للمستقبل، إلى جانب دعم نشر المعرفة المؤسسية وتوثيق التجارب التطويرية في العمل الشرطي.