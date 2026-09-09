3 قمم في الجولة الخامسة من "دوري أدنوك للمحترفين"

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تُقام على مدار يومين وتشهد إقامة 7 مباريات، من بينها 3 قمم، تجمع الأولى الجزيرة مع النصر، والثانية العين مع الوصل، والثالثة الوحدة مع الشارقة.

وتفصيلاً، يلتقي غداً الجزيرة مع النصر في استاد محمد بن زايد، ويتطلع الجزيرة، صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، إلى مواصلة تألقه في البطولة، وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم، فيما يأمل النصر في تعويض الخسارة أمام عجمان في الجولة الرابعة، والعودة إلى الانتصارات.

والتقى الفريقان في 34 مباراة من قبل بدوري المحترفين، فاز الجزيرة في 18 منها، والنصر في 11، وتعادلا في خمس مباريات.

وتجمع القمة الثانية، التي تُقام في اليوم نفسه، العين والوصل في استاد هزاع بن زايد.

ويتطلع العين، حامل لقب النسخة الماضية، إلى مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، والحفاظ على سجل الانتصارات برصيد 12 نقطة، فيما يأمل الوصل في مواصلة انتصاراته رغم التعثر أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، فيما بلغت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 34 مباراة، فاز العين في 21 منها، والوصل في 5، وتعادلا في 8 مباريات.

أما القمة الثالثة، التي تُقام يوم الجمعة، فتجمع الوحدة " ست نقاط" مع الشارقة "تسع نقاط" على استاد آل نهيان.

ويأمل كلا الفريقان في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على الظفرة ويونايتد، على الترتيب.

والتقى الفريقان في 32 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 16 منها، والشارقة في 8 ، وتعادلا في 8 مباريات.

وفي بقية المواجهات، يلتقي الخميس يونايتد مع شباب الأهلي في استاد آل مكتوم، فيما يلتقي الجمعة حتا مع الظفرة في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، وخورفكان مع بني ياس في استاد صقر بن محمد القاسمي، وعجمان مع كلباء على استاد راشد بن سعيد.