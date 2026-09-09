"الإمارات للإفتاء" يقرّب خدماته من الجمهور عبر "منصة آراء الإفتائية التفاعلية"

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تقديم تجربة رقمية متطورة عبر "منصة آراء الإفتائية التفاعلية"، تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة الوصول إلى الخدمات والمحتويات الإفتائية الموثوقة في عدد من المواقع المجتمعية، بما يعزّز قرب المجلس من الجمهور، وييسّر تفاعله المباشر مع أسئلتهم واحتياجاتهم الشرعية.

وتعتمد المبادرة على عشر شاشات رقمية متطورة، موزعة في عدد من المواقع الصحية والتعليمية والتجارية في إمارة أبوظبي، بما يشمل مدينتي أبوظبي والعين ومناطق أخرى؛ الأمر الذي يوسّع نطاق وصول الخدمة إلى شرائح متنوعة في الأماكن التي تشهد حضورًا يوميًا واسعًا.

وتجسّد المنصة توجّه المجلس نحو تطوير قنوات إفتائية مرنة تنقل الخدمة إلى المواقع التي يرتادها الجمهور، وتوفر لهم وسيلة سهلة لطرح استفساراتهم والتعرّف إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بمختلف شؤون حياتهم، إلى جانب التعريف بخدمات المجلس وإتاحة محتوياته وإصداراته، وتعزيز الاستفادة من الآراء الشرعية التي تستجيب لحاجات الناس ومستجدات واقعهم، وفق منهجية إفتائية مؤصّلة تتسم بالتيسير والاعتدال، وتراعي خصوصية المجتمع الإماراتي.

وتتيح المنصة للمستخدم تقديم طلب فتوى شرعية مكتوبة عبر الخدمة الذاتية؛ من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، أو إنشاء حساب بواسطة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم إرسال السؤال إلى المختصين الشرعيين في المجلس للحصول على الإجابة الإفتائية المناسبة.

وتعرض الشاشات إصدارات المجلس بطريقة رقمية متحركة، بما يمكّن المستخدمين من التعرّف إلى موضوعاتها ومضامينها، وتحميل نسخها الإلكترونية مباشرة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، بما يسهّل الاطلاع على المعرفة الإفتائية والاستفادة منها.

وتُقدَّم خدمات المنصة بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردية؛ مراعاةً للتنوع اللغوي والثقافي في الدولة، وإتاحةً لخدماتها ومحتوياتها أمام أوسع شريحة من المواطنين والمقيمين.

ويمكن للجمهور التواصل مع المجلس والاستفادة من خدماته الإفتائية المتنوعة عبر الموقع الإلكتروني www.fatwauae.gov.ae، والتطبيق الذكي @FatwaUAE؛ لتقديم الاستفسارات الشرعية، والحصول على الإجابات الموثوقة من المختصين، والاطلاع على أحدث الإصدارات والمحتويات التوعوية.