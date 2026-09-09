"بلووم القابضة" يطلق المرحلة النهائية من "بلووم ليفينج" في أبوظبي

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ أعلنت بلووم القابضة، الشركة المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية، إطلاق "الحمراء"، المرحلة النهائية من مشروع "بلووم ليفينج"، المجمع السكني المتكامل في أبوظبي.

واستوحي تصميم "الحمراء" من طراز العمارة الإسبانية المتوسطية، ويضم "سوق الحمراء"، الذي يقع في قلب المنطقة ويجمع بين المرافق ومتاجر التجزئة والخدمات الأساسية، ليشكل مركزاً اجتماعياً للمشروع، ويقدم مجموعة من الخدمات اليومية الأساسية.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، إن إطلاق "الحمراء" يمثل محطة في مسيرة مشروع "بلووم ليفينج"، مشيراً إلى أنها تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والخدمية ضمن وجهة متكاملة.

وأضاف أن إطلاق "الحمراء" يأتي ضمن توجه الشركة لتطوير مجتمعات سكنية تراعي سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات وجودة الحياة وتكامل الاحتياجات اليومية، بحيث تتوافر الخدمات على مسافة قريبة من مساكن السكان.

وأوضح أن "بلووم ليفينج" أصبح واقعاً ملموساً، مع إقامة السكان حالياً في "قرطبة" و"توليدو"، المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، فيما تواصل الشركة تنفيذ بقية المراحل وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتم تصنيف "بلووم ليفينج" كمنطقة استثمارية، بما يتيح للمستثمرين من مختلف الجنسيات شراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.