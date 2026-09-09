"دبي للأمن الإلكتروني" الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني في "جيسيك جلوبال 2026"

دبي في 9 سبتمبر/ وام/ يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني، بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2026" ، الذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويستعرض المركز خلال مشاركته هذا العام أحدث مبادراته وتطوراته في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب جمع نخبة من الخبرات الدولية والمساهمة في النقاشات التي تتناول أبرز التحولات والتحديات في المشهد السيبراني العالمي.

ويستضيف المركز النسخة الثانية من اثنتين من أبرز بطولاته في مجال الأمن السيبراني، وهما "تحدي دبي السيبراني - النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني".

ويُقام "تحدي دبي السيبراني" تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ويجمع نخبة من مختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية بدبي لاختبار قدراتهم من خلال تحديات عملية تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.

كما تتيح "مدرسة الدفاع السيبراني" لطلبة الجامعات من مختلف أنحاء دولة الإمارات فرصة لإبراز مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني وتطويرها من خلال تحديات تحاكي الواقع، على أن يتنافس المتأهلون للمرحلة النهائية خلال "جيسيك جلوبال 2026".

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن التحولات في المشهد الرقمي تتسارع، ومعها تتطور طبيعة التحديات السيبرانية وتزداد تعقيداً، ما يتطلب منظومة قادرة على الاستباق والتكيف والاستجابة بكفاءة.

وأضاف أن المركز يواصل تطوير حلول ومبادرات تواكب هذه التحولات، وتدعم جاهزية دبي، وتعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل ، فيما تمثل مشاركتنا في "جيسيك جلوبال 2026" فرصة لاستعراض جانب من هذا العمل، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما يستعد المركز للكشف خلال مشاركته عن تطورات جديدة تعكس توجه المركز نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن أماناً ومرونة في العالم الرقمي.

وفي 17 سبتمبر، يستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني أعضاء الائتلاف الدولي للقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني "ICCSW" على المنصة الحكومية ، بمشاركة نخبة من المتحدثين لمناقشة مستقبل الكفاءات السيبرانية، ومواءمة أطر المهارات والمعايير المهنية على المستوى الدولي.

وتأتي مشاركة المركز في الحدث دعماً لأهداف إستراتيجية دبي للأمن السيبراني، وتعكس التزامه بتطوير القدرات المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء محلياً ودولياً.

ودعا المركز المهتمين إلى التسجيل لحضور جيسيك جلوبال 2026، والانضمام إلى جلساته، وزيارة جناح مركز دبي للأمن الإلكتروني، للتعرف على أحدث مبادراته ومشاريعه والتواصل مع فريقه وخبرائه على مدار أيام الحدث الثلاثة.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://visit.gisec.ae/