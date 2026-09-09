منتخب الإمارات يشارك في أولمبياد الشطرنج و"الألعاب الآسيوية" و"البطولة العربية"

دبي في 9 سبتمبر/ وام/ أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في النسخة الـ 46 من أولمبياد الشطرنج، المقرر بمدينة سمرقند الأوزبكية خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وقرر الاتحاد مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، وبطولة العرب للرجال والسيدات في تونس، من 18 إلى 28 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد أمس، برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، وبحضور فؤاد درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد وسيم خياطة، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وعبدالله حسن الحمادي، الأمين العام، وشمسة الهنائي، رئيس اللجنة الإعلامية والاتصال المؤسسي، وخالد خوري، عضو مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع التقارير الإدارية والفنية، واطلع على الجهود الجارية لدعم ترشح فؤاد درويش، لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة على هامش أولمبياد الشطرنج، كما قرر تكليف الحمادي برئاسة بعثة المنتخب إلى أوزبكستان.

وقال الحمادي، إن مشاركة منتخب الإمارات في أولمبياد الشطرنج محطة مهمة في برنامج إعداده، مشيرا إلى حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة، واكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم.

وأشار إلى أن الهدف من المشاركات المقبلة تعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، مشيدا بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، وتعاون الأندية.