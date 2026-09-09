حامل اللقب يودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بخسارة مثيرة أمام شيلتون

نيويورك في 9 سبتمبر/وام/ ودّع اليوم الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام”، إثر خسارته أمام الأمريكي بن شيلتون في الدور ربع النهائي، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

ونجح شيلتون، المصنف الثامن، في حسم المواجهة الماراثونية بنتيجة 6-7 (5-7)، و6-1، و6-3، و1-6، و7-6 (10-7)، بعد مباراة استمرت 4 ساعات و28 دقيقة.

ورغم فوز (ألكاراز) بالمجموعة الأولى، إلا أن شيلتون نجح في تحويل مجريات اللقاء بأداء قوي وثابت، قبل أن يستعيد الإسباني توازنه ويحسم المجموعة الرابعة، لتمتد المباراة إلى مجموعة فاصلة انتهت بشوط كسر التعادل، الذي ابتسم للاعب الأمريكي.

وبهذا الفوز، تأهل شيلتون إلى الدور نصف النهائي ليلتقي مواطنه فرانسيس تيافو، و ليضمن أحد اللاعبين الأمريكيين مقعداً في المباراة النهائية، ويعزز آمال الولايات المتحدة في التتويج بلقب فردي الرجال في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2003.

وشهدت المباراة مستوى فنياً مرتفعاً وتبادلاً مستمراً للسيطرة، فيما عانى ألكاراز من كثرة الأخطاء غير المباشرة والإجهاد البدني خلال اللقاء، قبل أن يحسم شيلتون المواجهة في شوط كسر التعادل بالمجموعة الخامسة، محققاً أحد أكبر انتصارات مسيرته في البطولات الكبرى.