سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وخيرية الشارقة

الشارقة في 9 سبتمبر/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وقّع الاتفاقية بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، كل من الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وعبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية.

تأتي الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة للجامعة والجمعية، وتعزيزًا لمبدأ التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الخيرية، بهدف دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتقديم خدمات صحية متكاملة للفئات المستحقة، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطوع أمام طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية لخدمة المجتمع.

تهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون طويل الأمد بين العيادات الطبية الجامعية في جامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية، لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، بحيث تصبح العيادات الطبية الجامعية مركزًا رائدًا للرعاية الصحية المجتمعية.

ويقوم التعاون بين الجامعة والجمعية على نموذج تكاملي، تتولى بموجبه العيادات الطبية الجامعية توفير البنية التحتية السريرية والكوادر الطبية المرخّصة والإدارة التشغيلية، فيما تدعم جمعية الشارقة الخيرية المبادرة من خلال توفير الأجهزة الطبية وتسهيل وصول المستفيدين المستحقين إلى الخدمات، على أن يمتد التعاون من جانب الجامعة ليشمل دعم الخدمات السريرية التابعة للجمعية، بما في ذلك المركز الطبي في مدينة خورفكان.

تُنفذ الاتفاقية عبر خطة من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى التشغيل الفوري لخدمات العيادات الجامعية بالاستفادة من البنية التحتية والكوادر الحالية، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، أما المرحلة الثانية فتشمل توسيع نطاق الخدمات لتغطي تخصصات طب العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والعلاج الطبيعي والأشعة، فيما يكون في المرحلة الثالثة، التوسع الاستراتيجي للعيادات الجامعية من خلال إنشاء وحدة للقلب، ووحدة لجراحة اليوم الواحد، ووحدة مستقلة متعددة الأغراض للعلاج الطبيعي.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الجامعة بتقديم خدمات طبية مجانية للمستفيدين المسجلين لدى الجمعية، إلى جانب تنظيم زيارات دورية للعيادة الخيرية في مدينة خورفكان، وتخصيص أطباء واستشاريين للفئات المستهدفة، بينما تلتزم جمعية الشارقة الخيرية بتغطية الميزانية الإجمالية لتجهيز أربع عيادات (العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والعلاج الطبيعي).

وتتضمن الاتفاقية التعاون في مشاركة الأطباء والكوادر الطبية التابعة للجامعة في الحملات الإنسانية الخارجية التي تنظمها الجمعية، بما في ذلك حملات علاج أمراض القلب والعيون.

وتنص الاتفاقية على توفير فرص لتدريب طلبة الجامعة تحت الإشراف المباشر لأعضاء هيئة التدريس، واستكمال التعاون بين العيادات الجامعية ومركز جامعة الشارقة للشيخوخة الصحية لتقديم خدمات متخصصة لكبار المواطنين والمقيمين.