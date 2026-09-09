" مركز دبي التجاري العالمي" يستضيف أكثر من 100 فعالية خلال الربع الرابع

دبي في 9 سبتمبر /وام/ كشف مركز دبي التجاري العالمي عن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال خلال الربع الرابع من العام الجاري، ليكون الربع الأكثر ازدحاماً بالفعاليات في تاريخ المركز، وذلك في الموقعين التابعين له وهما "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في منطقة الأعمال المركزية بدبي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي".

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمها مركز دبي التجاري العالمي حول أجندة الفعاليات القادمة في الفترة المتبقية من العام الجاري ومستجدات العمل في مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، وذلك بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية التي تنتهي في 2029، وذلك من المخطط الرئيسي لتوسعة "مركز دبي للمعارض" والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 مليارات درهم.

ووفق مركز دبي التجاري العالمي، تعكس أجندة الفعاليات المرتقبة التزام منظمي الفعاليات ومجتمع الأعمال الدولي المستمر تجاه دبي.

وتضم الأجندة مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تشمل قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والجمال والاستدامة.

وتعزز الفعاليات التي تقام بالتزامن مع استمرار أعمال توسعة "مركز دبي للمعارض"، استثمارات دبي طويلة المدى في البنية التحتية والقدرات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع فعاليات الأعمال المتزايدة على مستوى العالم.

وتشمل فعاليات الربع الرابع في مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، حيث انطلق الموسم بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" ومعرض الشرق الأوسط للطاقة ومعرض سوق السفر العربي في سبتمبر، يليها معرض أراب لاب ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض الخمسة الكبار جلوبال، وبيوتي وورلد دبي في أكتوبر، فميا يُختتم العام بمعرض جيتكس جلوبال في ديسمبر.

ويتيح موقعا مركز دبي التجاري العالمي، وهما "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" في منطقة الأعمال المركزية بدبي و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو دبي، للمنظمين استضافة الفعاليات بمختلف أنواعها وتلبية متطلباتها المتنوعة بسلاسة إلى جانب تنظيم عدة معارض كبرى في الوقت نفسه، ما يعزز قدرة دبي على جمع الشركات العالمية من مختلف القطاعات.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن قطاع فعاليات الأعمال يواصل إثبات مرونته وقدرته على مواكبة الاحتياجات المتغيرة، وهو ما يبدو جلياً في الوقت الراهن.

وأضاف جلفار، إن أجندة الفعاليات تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة المتبقية من العام، في ظل إعادة جدولة عدد من المعارض والمؤتمرات التي كان مقرراً تنظيمها خلال الربعين الثاني والثالث إلى الربع الأخير، مشيراً إلى أن وجود مركز دبي للمعارض أتاح مرونة كبيرة في توزيع الفعاليات بين المركزين واستيعاب هذا الزخم.

وتسهم توسعة "مركز دبي للمعارض" التي تتم وفق ثلاث مراحل في مدينة إكسبو في تعزيز الجيل القادم من البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي وتوفر القدرة الاستيعابية اللازمة لاستضافة المعارض الدولية الكبرى التي تشهد نمواً متسارعاً في دبي، وتدعم مسيرة الإمارة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في فعاليات الأعمال.

وتم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في بداية عام 2026، حيث وصلت المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع من المساحات الداخلية المصممة خصيصاً لاستضافة الفعاليات، مع القدرة على استقبال 50 ألف زائر يومياً.

واستضاف "مركز دبي للمعارض" بعد توسعته معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي في مستهل فعالياته الكبرى، ما عكس جاهزيته لاستضافة المعارض الدولية الكبرى.

وشهدت الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية تقدماً ملحوظاً خلال عام 2026، وإلى جانب إضافة مساحات عرض جديدة، ستسهم المرحلة الثانية في توفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الوصول إلى مرافق المركز.

وعند اكتمال المرحلة الثانية ستصل مساحة العرض الداخلية إلى 160,000 متر مربع، مع زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية إلى نحو 60 ألف زائر.

وسيتم تمديد الردهة الرئيسية لتربط بين قاعات المرحلتين الأولى والثانية، فيما يسهم طريق الوصول الشرقي الجديد في تعزيز الربط مع مدينة إكسبو ومناطق نزول الركاب الحالية، في حين يوفر موقف السيارات متعدد الطوابق الجديد نحو 7,000 موقف.

وتمنح هذه التطويرات مجتمعة مركز دبي للمعارض مرونة أكبر لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، إلى جانب استضافة عدة فعاليات في الوقت نفسه.

وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي، إن توسعة مركز دبي للمعارض تهدف إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع الفعاليات العالمي، وأثبتت المرحلة الأولى القدرات الاستيعابية والمرونة التي يوفرها المركز بعد توسعته، ونواصل البناء على هذه الأسس خلال المرحلة الثانية.

وأضاف الفارسي، أن أعمال التوسعة تواصل تقدمها بما يتماشى مع خططنا، في الوقت الذي يواصل فيه مركز دبي للمعارض عملياته التشغيلية بشكل كامل.

وأوضح الفارسي أن المرحلة الأولى من المشروع أنجزت بالكامل، ووفرت نحو 140 ألف متر مربع من مساحات العرض، مشيراً إلى أن المساحات الجديدة استخدمت بالفعل في استضافة فعاليات دولية ضخمة، ما أكد أهمية استراتيجية التوسع ودعم المضي قدماً في المراحل التالية.

وأضاف أن العمل بدأ في المرحلة الثانية من المشروع، ويعد مبنى "الكونكورس" أحد أبرز عناصرها، ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر 2027، موضحاً أن المبنى سيربط قاعات المعارض ببعضها ويوفر سلاسة ومرونة وكفاءة تشغيلية أكبر، بما يسمح بإدارة معارض مختلفة في الوقت نفسه.

وقال الفارسي إنه تم أيضا البدء في طرح المناقصات الخاصة بتوسعة القاعات الشمالية والجنوبية، على أن يتم إنجازها في عام 2029، بما يمثل استكمال المرحلة الثانية من المشروع.

وعند اكتمال أعمال التوسعة الكاملة في عام 2031، ستصل مساحة "مركز دبي للمعارض" إلى 180,000 متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 65 ألف زائر يومياً، والقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في نفس الوقت.

وتسهم التوسعة في دعم طموح مركز دبي التجاري العالمي لزيادة مساهمته الاقتصادية السنوية إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية "D33".