إطلاق أعمال اليوبيل الفضي للدورة الـ25 من الحملة الوطنية "الإمارات نظيفة"

دبي في 9 سبتمبر / وام / أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، اليوم، أعمال اليوبيل الفضي للدورة الخامسة والعشرين من الحملة الوطنية "الإمارات نظيفة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، احتفاءً بمرور 25 عاماً على انطلاق الحملة، التي تستهدف تعزيز العمل البيئي التطوعي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

تنظم الدورة الخامسة والعشرون من الحملة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، فيما تحظى الحملة منذ عام 2022 باعتماد مجلس الوزراء وإدراجها ضمن الحملات البيئية الوطنية لدولة الإمارات.

وحققت الحملة، منذ عام 2007، مشاركة 1,149,005 متطوعين من مختلف إمارات الدولة، وأسهمت في جمع وإزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات، إلى جانب تنظيف واستعادة 1,288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي.

وأسهمت جهود جمع النفايات وإعادة تدويرها في الحد من انبعاث ما يقارب 186,265.02 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقالت الدكتورة حبيبة حسن سلطان المرعشي الهاشمي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن الحملة الوطنية «الإمارات نظيفة» تتجاوز كونها حملة لتنظيف المواقع، إذ رسخت ثقافة العمل البيئي التطوعي، وأسهمت في توحيد جهود المجتمع والقطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية حول هدف مشترك لتحقيق أثر بيئي مستدام.

وأضافت أن الاحتفاء باليوبيل الفضي يمثل محطة لاستعراض ما تحقق بفضل دعم الشركاء والرعاة وآلاف المتطوعين، مؤكدة أهمية مواصلة العمل والابتكار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية.

وأعلنت أن الدورة الخامسة والعشرين ستنطلق في جميع إمارات الدولة السبع، بمشاركة آلاف المتطوعين، من خلال حملات تنظيف واسعة النطاق وأنشطة توعوية لتعزيز الثقافة البيئية والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن الحملة تنطلق في دبي يوم السبت 5 ديسمبر، ثم الشارقة يوم الاثنين 7 ديسمبر، والفجيرة يوم الأربعاء 9 ديسمبر، وعجمان يوم الخميس 10 ديسمبر، وأم القيوين يوم السبت 12 ديسمبر، ورأس الخيمة يوم الاثنين 14 ديسمبر ، على أن تختتم في أبوظبي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر المقبل.

وتشهد فعاليات الحملة في كل إمارة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني والأسر والمتطوعين.

وأكدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة التزامها بمواصلة نشر ثقافة المسؤولية البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مثمنة دعم وزارة التغير المناخي والبيئة للحملة للعام السابع على التوالي.

ونوهت بتعاون شركائها الحكوميين، وهم دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية دبي، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبلدية أم القيوين.

وأشادت بدعم الرعاة الرئيسيين، وهم ماكدونالدز الإمارات، وسالك، ومجموعة ترايستار، إلى جانب الرعاة والجهات الداعمة والشركاء الإعلاميين، ودورهم في دعم تنفيذ الحملة وتوسيع نطاق رسالتها البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية