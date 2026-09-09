" دبي ديرما 2026 " يستعرض أحدث تطورات الكشف المبكر عن سرطان الجلد

دبي في 9 سبتمبر/ وام/ استعرض مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر " دبي ديرما 2026 " ، خلال فعاليات يومه الثاني ، أحدث تطورات تنظير الجلد ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، لتعزيز دقة الكشف المبكر عن سرطان الجلد .

وركز برنامج المؤتمر ، في دورته من الـ 25 بمركز دبي التجاري العالمي ، على الابتكار السريري والتعليم التفاعلي والتعاون الإقليمي ، وتنظير الجلد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحليل الحالات المعقدة، وعلوم وبحوث الأمراض الجلدية، وتقنيات التشخيص، والتطورات العلاجية، والأدوية الجديدة، والحالات السريرية، وطب الجلد التجميلي، وجراحة الجلد.

وتناولت النقاشات تشخيص سرطان الجلد، والاضطرابات الالتهابية والتصبغية، وأمراض الشعر وفروة الرأس، والأمراض النادرة، والطب التجديدي، وتقنيات العلاج بالليزر والضوء والترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية، وسلامة المرضى، والطب النفسي الجلدي.

ويقام "دبي ديرما 2026" تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل"، بمشاركة أكثر من 340 متحدثاً، ضمن ما يزيد على 70 جلسة علمية وأكثر من 350 محاضرة ، فيما يتضمن برنامجه العلمي والتعليمي 65 دراسة حالة، وحوالي 40 عرضاً لملصقات علمية احترافية، وما يزيد على 50 ورشة عمل، و30 ورشة تطبيقية، و3 جلسات لشركاء القطاع، و11 جلسة سريرية مباشرة، إلى جانب مشاركة 17 من الجمعيات العلمية الدولية والمتخصصة في القطاع.

ونظمت جمعيات الأمراض الجلدية الإقليمية، جلسات ونقاشات سريرية تفاعلية، وعروضاً لحالات قدمها أطباء الجلد الشباب، ومسابقة متعددة المراحل للأطباء المقيمين.

وأتاح هذا التنوع للمشاركين متابعة التطورات في مختلف مجالات التخصص، وربط الأدلة العلمية بالقرارات التشخيصية والعلاجية في الممارسات اليومية.

وقدم البروفيسور الدكتور بيتر سوير، أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة "كوينزلاند" بأستراليا خلال المؤتمر محاضرة بعنوان "ثورة وتطور تنظير الجلد" ، مؤكداً أن الجمع بين الابتكار التقني والخبرة السريرية يسهم في الكشف المبكر عن سرطان الجلد وتحسين علاجه، بما يحقق نتائج أفضل للمرضى.

وقدم برنامج" CINE FIKR DERMA "تجربة تعليمية سريرية تفاعلية بدأت بعرض فيلم يتناول إحدى الحالات الجلدية، أعقبه نقاش تناول أساليب تشخيص الحالة وعلاجها، إلى جانب أبعادها السريرية والإنسانية .

وتضمن هذا البرنامج جلسة تحت عنوان "ما وراء الحالة الجلدية: الإنسان والكرامة والتواصل في طب الأمراض الجلدية "، بمشاركة الدكتورة علياء كلداري، استشارية الأمراض الجلدية ، والدكتور ديميتري ديميتروف، أستاذ مشارك سريري في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة ، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى دبا التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

كما تضمن برنامج المؤتمر تقديم جلسات عروض الحالات من أطباء الجلد الشباب ، ومسابقة عروض الحالات الخاصة بالأطباء المقيمين والتي أقيمت على أربع مراحل وأتاحت هذه الأنشطة للأطباء في بداية مسيرتهم المهنية عرض حالات معقدة، وشرح مسار التشخيص، ومناقشة الخيارات العلاجية مع أطباء الأمراض الجلدية ذوي الخبرة.

وقدمت الجلسات المتخصصة التي نظمتها الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، والجمعية العربية السورية لطب الجلد، والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية وأطباء الجذام، والجمعية الباكستانية لأطباء الأمراض الجلدية، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، رؤى إقليمية متنوعة ضمن البرنامج.

وشملت النقاشات التفاعلات الجلدية الناجمة عن علاجات السرطان، والطب النفسي الجلدي، وداء الليشمانيا، والفطار الجلدي، والطب التجديدي، واضطرابات التصبغ، وتحديات العلاجات التجميلية، واستخدام تنظير الجلد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وشهد الحدث انعقاد الاجتماع الثالث للجمعيات الإقليمية، بمشاركة رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن 11 جمعية وهيئة متخصصة في الأمراض الجلدية، لبحث سبل توسيع التعاون بين الجهات الإقليمية والفعاليات المتخصصة.

وناقش الاجتماع سبل دعم "دبي ديرما" وملف دبي لاستضافة الدورة الـ 27 للكونغرس العالمي للأمراض الجلدية ويمثل ترشح دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية (WCD) لعام 2031 طموحاً وطنياً يعكس مكانة دولة الإمارات كملتقى عالمي للعلم والابتكار والتواصل بين الشعوب ، فضلاً عن موقع إمارة دبي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وسهولة الوصول إليها، وتنوع مجتمع الإمارات الذي يحتضن ثقافات العالم .

واستعرض الاجتماع مستجدات مؤتمرات الأمراض الجلدية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المتخصصة في المنطقة، وشارك فيه ممثلون عن جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، ورابطة أطباء الجلد العرب، والأكاديمية الآسيوية للأمراض الجلدية والتناسلية، إلى جانب جهات ومؤسسات من سلطنة عُمان والأردن وفلسطين وسوريا ومصر وباكستان والهند.

وأتاح الاجتماع للمشاركين تنسيق الأولويات، وبحث مبادرات علمية ومهنية مشتركة، وتعزيز حضور المنطقة في مجتمع الأمراض الجلدية العالمي.

وينظم مؤتمر ومعرض "دبي ديرما" سنوياً من قِبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل (AADA)، وبدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ورابطة أطباء الجلد العرب، ورابطة أطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية (EDS).