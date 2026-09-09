"سوق أبوظبي للأوراق المالية" ولجنة بورصات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام/ وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة بورصات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ( CoSSE) ، التي تمثل 14 بورصة في منطقة الجنوب الأفريقي، بهدف تسهيل وتنسيق دراسة فرص انضمام أسواق رأس المال المشاركة إلى شبكة "تبادُل"، وتقييم إمكانية ربطها بالمنصة.

وبموجب المذكرة، ستتولى CoSSE تنسيق مشاركة البورصات الأعضاء الراغبة في الدخول في مناقشات إضافية بشأن منصة "تبادُل".

وتجمع CoSSE بورصات من مختلف دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهي تكتل اقتصادي يضم 16 دولة، ويعمل على تعزيز التكامل المالي الإقليمي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء منظومة مالية أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وتضم البورصات الأعضاء في CoSSE مجتمعةً أكثر من 180 ألف شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.3 تريليون دولار.

وتسهم هذه الشراكة بفتح آفاق جديدة لتعزيز الربط بين أسواق رأس المال عبر الحدود، وتسهيل وصول المستثمرين، وتطوير خدمات ما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات في الأسواق، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بين دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن التعاون مع CoSSE يمثل محطة جديدة تدعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع نطاق تعاونه الدولي، وتعزيز العلاقات التي تحقق منافع متبادلة، وتوسيع سبل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط الاستثماري عبر الحدود، ومع تزايد إقبال المستثمرين على تنويع استثماراتهم إقليمياً، ستسهم هذه الشراكة في ربط أسواق رأس المال الحيوية، وتعزيز مستويات السيولة، وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات ودول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

من جانبه، قال كولين تابفومانِيي، رئيس CoSSE، إن مذكرة التفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية تمثل خطوة مهمة في مساعي CoSSE لتعزيز التكامل المالي الإقليمي وفتح قنوات جديدة أمام البورصات الأعضاء للتواصل مع أسواق رأس المال العالمية، ومع مواصلة العمل على مواءمة الأطر التنظيمية وتعزيز السيولة في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، تتيح لنا هذه الشراكة مع أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم فرصة مهمة لاستكشاف مزايا منصة "تبادُل"، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الجنوب الأفريقي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: " نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لترجمة هذه الاتفاقية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على أسواقنا ومستثمرينا".

تعتبر منصة "تبادُل"، التي يتم تشغيلها من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أبرز منصات التداول عبر الحدود، وتم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الوصول إلى أسواق المنطقة.

وتربط المنصة بين 11 عضواً بقيمة سوقية مجمعة تتجاوز تريليون دولار أمريكي، و تجمع أكثر من 700 شركة مدرجة وما يزيد على 11 مليون مستثمر مسجل.

وبلغت قيمة التداولات عبر المنصة 13.5 مليار درهم منذ بداية عام 2026، متجاوزة إجمالي أحجام التداول المسجلة خلال عام 2025.