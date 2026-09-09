"مجموعة تدوير" تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام / أصدرت مجموعة تدوير، الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النفايات والموارد في إمارة أبوظبي، تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي سلّط الضوء على التقدم المحرز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وخلال عام 2025، نجحت مجموعة تدوير في تحويل أكثر من 3.5 مليون طن من النفايات بعيداً عن المطامر، محققةً نسبة تحويل إجمالية بلغت 37.7%، بالتوازي مع مواصلة تعزيز البنية التحتية والقدرات الداعمة لانتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري.

وعززت مجموعة تدوير خلال العام نفسه قدراتها التشغيلية وفي مجال استرداد الطاقة من خلال بدء تشغيل شركة «تدوير للخدمات والحلول البيئية» (TESS) وشركة «تجميع»، ذراعها المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع النفايات ونقلها. واستحوذت مجموعة تدوير على حصة استراتيجية في محطة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال إنشاء محطة البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة 65%، بما يدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة النمو الاستراتيجي لمجموعة تدوير، إذ عززنا عملياتنا واستثمرنا في البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات.. ونواصل التركيز على بناء الشراكات وتبني التقنيات وتطوير الحلول المتكاملة التي تسهم في تحويل النفايات إلى موارد وطاقة، دعماً لطموحنا بتحويل 80% من النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031».

وخفضت مجموعة تدوير انبعاثات غازات الدفيئة من النطاق الأول بمقدار 75,695 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بعام 2024، وأجرت تقييماً للمخاطر المرتبطة بالمناخ شمل 100% من مواقعها التشغيلية، بما يعزز نهجها في الأداء البيئي والمرونة.

وامتد هذا التقدم ليشمل كوادر مجموعة تدوير والمجتمعات التي تخدمها وممارسات الحوكمة لديها.. وواصلت مجموعة تدوير تعزيز التنوع في بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية والتوطين، إلى جانب تنفيذ 293 مبادرة للمشاركة المجتمعية هدفت إلى ترسيخ ممارسات الإدارة المسؤولة للنفايات.

كما وجهت مجموعة تدوير 96.1% من إنفاقها على المشتريات إلى الموردين المحليين، دعماً للشركات الوطنية وتعزيزاً لسلاسل التوريد المحلية.

وانضمت مجموعة تدوير إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2025، بما يعزز التزامها بممارسات الأعمال المسؤولة، وحصلت على أربع شهادات جديدة من المنظمة الدولية للمعايير «آيزو» تغطي غازات الدفيئة والحوكمة وكفاءة استخدام المياه وممارسات الاقتصاد الدائري.

وأُعد تقرير الاستدامة لعام 2025 بالاستناد إلى أبرز الأطر والمعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وإرشادات سوق أبوظبي للأوراق المالية للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2025، ومعيار مجلس معايير محاسبة الاستدامة الخاص بإدارة النفايات.