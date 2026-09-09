الصير مارين تحقق أرباحًا استثنائية من بيع ناقلة نفط عملاقة

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم عن إتمام عملية بيع وتسليم ناقلة النفط العملاقة "توين بولكس"، محققة أرباحًا استثنائية، تماشيًا مع استراتيجية الشركة في الإدارة الفعالة للأسطول.

واختارت الصير مارين إتمام بيع وتسليم الناقلة في التوقيت المثالي للحصول على أعلى العوائد الاقتصادية ضمن دورة تشغيل أصولها وإدارة أسطولها بكفاءة، محققة قيمة مالية عالية خلال الطفرة التي تشهدها أسعار الناقلات، ما شكّل فرصة سانحة لتحقيق أرباح مجدية، ستسهم في توفير سيولة تمنح الشركة القدرة على استغلالها في مجالات جديدة ذات عائد أفضل.

يأتي هذا القرار - حسب الشركة - تأكيدًا على مرونتها في إدارة أعمالها في قطاع الشحن التجاري، لمواكبة المتغيرات الجوهرية والمتسارعة نتيجة للتقلبات الجيوسياسية.

وتسعى الشركة عبر هذه القرارات إلى الاستفادة بالشكل الأقصى من أصولها، وفق مراحل قيمتها المختلفة خلال عمرها التشغيلي، مع مراقبة دورة صعود وهبوط الأسواق، من أجل توظيف رأس المال بالشكل المثالي لاقتناص الفرص الجديدة.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تلتزم باستراتيجيتها المرنة والفعّالة في إدارة أسطولها، لاختيار التوقيت الأفضل سواء للاستحواذ أو البيع، وتعكس عملية البيع الناجحة والمربحة لناقلة توين بولكس كفاءة فريقنا في قراءة الأسواق بشكل صحيح، وتحديد التوقيت الأمثل لضمان أعلى قيمة لأصولنا، من أجل إعادة توظيف رأس المال في قطاعات ذات مردود أكبر، وسنواصل إدارة محفظتنا بالاستراتيجية ذاتها، مع التركيز على الفرص التي تعزز مكانة الصير مارين، وتحقق الأرباح المستدامة لمساهمينا.

وتُشكّل هذه الصفقة جزءاً من النهج الشامل الذي تتبعه الشركة لبناء محفظة استثمارية فائقة الأداء في القطاع البحري، معتمدة على خبراتها التشغيلية، وإدارتها للموارد، واختيار مجالات الأعمال النوعية.

وباعتبارها إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، تستفيد الصير مارين من شبكة علاقات عالية القيمة للمجموعة، تفتح أمامها شراكات تكاملية وفرص تجارية عبر مختلف القطاعات والأسواق العالمية، ما يدعمها في مواصلة النمو وتعزيز الربحية على المدى البعيد.

وستواصل الصير مارين تقييم الفرص المتاحة في قطاع الشحن التجاري والصناعة البحرية بشكل عام، استنادًا إلى قدراتها على الاستثمار بشكل منضبط ومدروس لمواصلة تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.