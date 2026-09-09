العين تستضيف مؤتمر "تيرا" العالمي للعمارة الترابية أبريل 2027

أبوظبي في 9 سبتمبر /وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واللجنة العلمية الدولية للتراث المعماري الترابي عن انعقاد مؤتمر «تيرا» العالمي الرابع عشر للعمارة الترابية بمدينة العين خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2027.

يُعد المؤتمر محطة تاريخية باعتباره الأول من نوعه في المنطقة العربية ويجمع نخبة من الباحثين والممارسين وخبراء التراث من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل العمارة الترابية وتبادل الخبرات والمعارف.

ينعقد المؤتمر تحت شعار «إدارة التغيير في المشاهد الثقافية الترابية»، مسلطاً الضوء على سبل حماية وصون التراث المعماري الترابي في ظل التحديات البيئية والثقافية والعمرانية المعاصرة.

وتتواصل الاستعدادات للمؤتمر عبر عدد من المبادرات والفعاليات المتخصصة في مجال العمارة والتراث الترابي، بما يعزز مكانة مدينة العين وجهة عالمية للحوار والابتكار في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.