راشد بن حمدان بن راشد يكرم الفائزين في البطولة الآسيوية المفتوحة وجوائز FitzEd بجامعة كامبريدج

دبي في 9 سبتمبر / وام/ كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار الفائزين في البطولة الأسيوية المفتوحة FLL والطلبة الفائزين بجوائز FitzEd بجامعة كامبريدج، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من المسؤولين، إلى جانب أولياء أمور الطلبة ومديري مدارسهم.

وشمل التكريم فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار المشارك في بطولة FIRST® LEGO® League Asia Open Championship 2026 التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بعد تحقيقه المركز الثاني في جائزة البطل (Champion’s Award)، ليصبح أول فريق إماراتي يصل إلى المراكز الثلاثة الأولى في هذه الجائزة، مسجلاً أعلى ترتيب يحققه فريق من دولة الإمارات في مسابقات FIRST® LEGO® League الدولية.

وحقق هذا الإنجاز كل من الطلبة حمدان راشد المنصوري، وخالد محمد العمادي، وعبدالكريم يوسف بوخشم، وعبدالله فهد المحمود، وسيد منصور الهاشمي، خلال مشاركتهم في البطولة التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس 2026، والتي شهدت منافسات جمعت بين الروبوتات والبرمجة والبحث والابتكار والعمل الجماعي.

تُعد جائزة البطل من أبرز جوائز FIRST® LEGO® League، وتعكس الأداء المتكامل للفريق في مختلف محاور البطولة، بما يشمل مشروع الابتكار، وتصميم الروبوت، وأداء الروبوت، والقيم الأساسية، ما يجعل تحقيق المركز الثاني فيها مؤشراً على المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار.

كان الفريق قد تأهل إلى البطولة الدولية بعد فوزه في مسابقة FIRST LEGO League دبي وتتويجه بطلاً لدولة الإمارات للموسم 2025–2026، ليحصل على فرصة تمثيل الدولة في البطولة الدولية في بكين.

كما كرّم الشيخ راشد بن حمدان ثلاث طالبات من مركز حمدان للموهبة والابتكار، حصلن على أربع جوائز أكاديمية خلال مشاركتهن في برنامج FitzEd 2026 الصيفي في كلية فيتزويليام بجامعة كامبريدج، وذلك تقديراً لتميزهن في البحث العلمي والأداء الأكاديمي والعروض التقديمية.

وحصلت الطالبة حصة خالد الجابر، المشاركة في مساق الروبوتات، على جائزة أفضل مقال بحثي، بعد اختيار مقالها ضمن أفضل مقالين بحثيين في المساق، فيما حصلت الطالبة مزنة البلوشي، المشاركة في مساق اقتصاد الأعمال، على جائزة أفضل مقال بحثي، بعد اختيار مقالها أيضاً ضمن أفضل مقالين بحثيين في مساقها.

وحصدت الطالبة مريم الملا، المشاركة في مساق اقتصاد الأعمال، جائزة الطالب المتفوق، بعد تصنيفها ضمن أفضل طالبتين أداءً في المساق، إلى جانب جائزة أفضل عرض تقديمي، بعد اختيار عرضها ضمن أفضل عرضين تقديميين على مستوى جميع المساقات في برنامج FitzEd 2026 .

يُعد FitzEd برنامجاً صيفياً أكاديمياً تستضيفه كلية فيتزويليام في جامعة كامبريدج بالشراكة مع CAMSIS Education، ويوفر للطلبة الدوليين تجربة أكاديمية مكثفة تجمع بين الدراسة والبحث والمناقشات الأكاديمية والمشروعات الفردية، بما يسهم في تطوير مهارات البحث والتحليل والتفكير المستقل والتواصل الأكاديمي.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "نفخر بالإنجازات التي حققها طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في عدد من المحافل الدولية، والتي تعكس ما يمتلكه الطلبة الإماراتيون من قدرات علمية وإبداعية تؤهلهم للمنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على المستوى العالمي.. ويؤكد تميز فريق الروبوتات في بطولة FIRST® LEGO® League، وحصول طالباتنا على أربع جوائز أكاديمية في برنامج FitzEd بجامعة كامبريدج، أهمية توفير الفرص النوعية التي تتيح للموهوبين اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم في بيئات تعليمية وتنافسية متقدمة."

وأضاف معاليه: "إن رعاية الموهوبين لا تقتصر على اكتشاف قدراتهم، وإنما تقوم على مسار متكامل لتنميتها وتمكينهم من تحويل معارفهم وأفكارهم إلى إنجازات ملموسة، من خلال التدريب والممارسة والمنافسة وخوض التجارب التعليمية والأكاديمية المتقدمة.. وما حققه أبناؤنا وبناتنا يجسد ثمرة هذا النهج، ويعكس قدرة المواهب الوطنية على الانتقال من التميز المحلي إلى الحضور والمنافسة على المستوى الدولي".

وقال معاليه: "نهنئ أبناءنا الطلبة وبناتنا الطالبات على هذه الإنجازات المشرفة، ونثمّن جهود أسرهم ومدارسهم والمدربين والمشرفين الذين أسهموا في إعدادهم ودعمهم.. ونؤكد مواصلة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الاستثمار في المواهب الوطنية، وتوفير البرامج والفرص النوعية التي تساعدهم على تطوير قدراتهم العلمية والمعرفية والمهارية، وتعزز مشاركتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل قادر على صناعة مستقبل قائم على المعرفة والتميز".

وشارك في التكريم أولياء أمور الطلبة الفائزين ومديرو مدارسهم، تقديراً لدورهم في دعم الطلبة والطالبات وتعزيز مسيرتهم التعليمية والمعرفية، وإسهامهم في توفير البيئة الداعمة التي أسهمت في وصولهم إلى هذه المستويات المتقدمة.