المكتب الإقليمي لـ"الإيسيسكو" في الشارقة يستضيف تجربة التوأمة الرقمية لملتقى شباب المعرفة 2026

الشارقة في 9 سبتمبر / وام / نظم المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، تجربة التوأمة الرقمية ضمن فعاليات ملتقى «شباب المعرفة 2026»، بالتزامن مع انعقاد الملتقى في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بما أتاح للشباب في دولة الإمارات المشاركة والتفاعل المباشر مع جلسات الملتقى ومتحدثيه والمشاركين فيه من مختلف الدول.

واستقبل المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» في الشارقة شباباً مهتمين بمجالات المعرفة والتنمية، وطلبة من عدد من جامعات الدولة، إلى جانب مهنيين ومتخصصين في مجالات ذات صلة، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات الملتقى والتفاعل مع جلساته عبر تجربة التوأمة الرقمية.

أتاحت التجربة للمشاركين متابعة جلسات الملتقى والتفاعل معها بصورة مباشرة، وطرح الأسئلة والمشاركة في الحوارات والنقاشات، بما وفر لهم تجربة معرفية تفاعلية، وعزز التواصل مع الخبراء والمتحدثين والمشاركين في الملتقى.

تأتي تجربة التوأمة الرقمية بالتزامن مع انعقاد ملتقى «شباب المعرفة 2026» في مقر «الإيسيسكو» بالرباط، تحت شعار «من الأزمة إلى الاستدامة»، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة شباب وخبراء ومتخصصين من عدد من الدول.

وتزامنت فعاليات الملتقى عبر تقنية التوأمة الرقمية في خمس مدن، هي الرباط والشارقة والقاهرة وباكو وقازان، بما أتاح للمشاركين في المراكز المرتبطة التفاعل مع جلسات الملتقى وتبادل الرؤى والأفكار مع الخبراء والشباب المشاركين.

يناقش الملتقى عدداً من القضايا والتحديات العالمية المرتبطة بمستقبل الشباب، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمناخ والصحة والاقتصاد والتواصل، مع التركيز على دور المعرفة والابتكار والطاقات الشبابية في تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في إيجاد حلول أكثر استدامة للمستقبل.

وتعكس تجربة التوأمة الرقمية في الشارقة حرص المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» على توسيع نطاق مشاركة الشباب في الفعاليات والمنصات المعرفية الدولية، وتعزيز فرص الحوار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم دورهم في الإسهام في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.