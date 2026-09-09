"رأس الخيمة العقارية" و"بنك رأس الخيمة الوطني" يطلقان حلاً تمويلياً حصرياً لتسهيل شراء العقارات السكنية

رأس الخيمة في 9 سبتمبر/وام/ وقعت شركة رأس الخيمة العقارية اتفاقية شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني يتم بمقتضاها إطلاق حل تمويلي حصريا هو الأول من نوعه لتسهيل تملّك العقارات السكنية على المخطط، مما يمنح العملاء خيارات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في القطاع العقاري السكني الحيوي والمتنامي في رأس الخيمة.

توفر هذه الشراكة مرونة أكبر لعملاء رأس الخيمة العقارية وبنك رأس الخيمة الوطني من خلال إتاحة إمكانية الحصول على التمويل في مراحل مختلفة من رحلة شراء العقار.

ومع تركيزها تحديداً على شراء المنازل على المخطط، يمكن للعملاء الاستفادة من حلول تمويل مصممة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب عروض حصرية وتجربة سلسة تمنحهم مزيداً من الثقة والوضوح طوال مراحل الشراء.

وسيتم توفير هذا الحل تدريجياً ضمن مجموعة مختارة من مشاريع رأس الخيمة العقارية التي لا تزال قيد الإنشاء، وتشمل سكاي وكواترو ديل مار وسوليرا ونورا وأنانتارا ريزيدنسز وأنانتارا فيلاز وإنتا ولونارا أون ذا ستراند وميراسول 1 وميراسول 2 وبيتش فيلاز وإيدج.

وقال سميح المهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن هدفنا في رأس الخيمة العقارية يتمثل في جعل تملّك منزل فاخر في رأس الخيمة خياراً جذاباً وسهلاً قدر الإمكان، ويسرّنا من خلال شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني في هذا المنتج الحصري، أن نقدم أحد حلول التمويل السكني الأكثر سهولة وتنافسية في السوق، والذي يتجاوز كونه منتجاً تقليدياً للتمويل العقاري، إذ يوفر مساراً مالياً مرناً ومصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، ويمنح المشترين الثقة الكاملة بدءاً من مرحلة البيع على الخارطة ووصولاً إلى مرحلة تسليم العقار، ومع هذا الحل التمويلي الأول من نوعه، ترسي رأس الخيمة العقارية معياراً جديداً في قطاع العقارات سريع التطور في الإمارة.

وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني : " يُعدّ شراء المنزل أحد أهم المحطات في حياة الإنسان، وبالنسبة للكثيرين هو تحقيق لحلم طال انتظاره، ويتمثل دورنا في المساعدة على جعل هذا الحلم أقرب إلى التحقيق، ومن خلال شراكتنا مع رأس الخيمة العقارية نتيح للعملاء المؤهلين مزيداً من المرونة والدعم على امتداد رحلة التملّك، بدءاً من مرحلة الإنشاء ووصولاً إلى اللحظة التي يتسلمون فيها مفاتيح منزلهم الجديد، وتشكّل هذه الخطوة امتداداً لنهجنا في جعل الخدمات المصرفية أكثر بساطة وإنسانية وارتباطاً بما يهم عملاءنا فعلاً في حياتهم.