طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني 00:28 والجزرالأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة09:11 والمد الثاني 21:14 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 32 60 25

دبي 43 32 70 35

الشارقة 43 30 60 25

عجمان 43 32 70 25

أم القيوين 43 28 60 30

رأس الخيمة 45 30 65 25

الفجيرة 37 30 85 50

العـين 43 32 60 20

ليوا 47 31 65 20

الرويس 44 31 75 30

السلع 45 32 65 25

دلـمـا 40 31 65 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 50

أبو موسى 35 32 80 50