شرطة عجمان تنفذ بنجاح خطة مرورية متكاملة ضمن حملة "طريق آمن لطلابنا"

عجمان في 9 سبتمبر/وام/ نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان بنجاح مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026–2027 خطة مرورية شاملة ضمن حملة " طريق آمن لطلابنا "، بهدف تأمين المناطق المحيطة بالمدارس، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان تنقل الطلبة بأمن وسلامة من منازلهم إلى مدارسهم وعودتهم منها.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن شرطة عجمان أعدت خطة مرورية متكاملة لتأمين مناطق وجود المدارس والطرق المؤدية إليها، خصوصاً خلال أوقات الذروة الصباحية وعند انتهاء الدوام المدرسي، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية.

وأوضح أن الخطة تتضمن توزيع الدوريات المرورية وعناصر الشرطة في مختلف مناطق الإمارة، مع تكثيف وجودهم الميداني أمام المدارس وفي الطرق التي تشهد كثافة مرورية، لتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات والمخالفات المرورية، وتسهيل دخول الحافلات المدرسية والمركبات وخروجها بصورة آمنة ومنظمة.

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي أن سلامة الطلبة تمثل أولوية رئيسية لدى شرطة عجمان، داعياً السائقين وأولياء الأمور إلى التعاون مع الدوريات وعناصر المرور، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الوقوف العشوائي أمام المدارس، والتوقف عند فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.