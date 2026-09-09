مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يعزّز مهارات استخدام تقنيات المساحة الحديثة

الفجيرة في 9 سبتمبر/وام/ نظّم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية دورة تدريبية بعنوان «أساسيات استخدام أجهزة المساحة GNSS/GPS» للباحثين والمهتمين بالعلوم الجغرافية، بهدف تنمية مهاراتهم العملية في التعامل مع تقنيات المسح وتحديد المواقع الحديثة، ورفع كفاءة تسجيل الإحداثيات الجغرافية بدقة، بما يدعم جهود تطوير وتحديث قواعد البيانات المكانية.

تناولت الدورة مبادئ أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وطرق تشغيل أجهزة المساحة وإعدادها، وآليات التحقق من دقة وجودة عمليات الرصد، إلى جانب تنفيذ تطبيقات ميدانية عززت المهارات العملية للمشاركين، وأسهمت في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة وموثوقية البيانات المكانية.