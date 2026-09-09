معرض "دبي ديرما 2026" يستقطب 1800 علامة تجارية عالمية من 115 دولة

دبي في 9 سبتمبر/ وام/ استقطب معرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026 " ، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ، أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1800 علامة تجارية عالمية من 115 دولة، فيما سجلت جمهورية كوريا الشقيقة أكبر مشاركة على مستوى الدول.

ويشهد المعرض تنظيم برنامج "Match and Meet" ضمن "مركز أعمال ديرما" ، يتيح للعارضين عقد اجتماعات مباشرة مع كبار صناع القرار من الموزعين ، والمستوردين ، ومسؤولي المشتريات في المستشفيات والعيادات الطبية والتجميلية ومراكز العناية بالبشرة، لبحث فرص التعاون وإبرام الصفقات في بيئة أعمال متخصصة.

وتفقد سعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحي، معرض ومؤتمر " ديرما دبي 2026 " اليوم واطلع على أبرز ما يقدمه من أحدث المستجدات العلمية والتقنيات المبتكرة في مجال الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، إلى جانب ما يوفره من منصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف واستعراض أحدث الممارسات السريرية.

ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمية للطب التجميلي من 110.32 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 252.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.66% .

ويعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب على الإجراءات التجميلية طفيفة التوغل، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص العلاجات، وتنامي الإقبال على العلاجات التجديدية في مجال التجميل، فضلاً عن نمو السياحة العلاجية وازدياد اهتمام المستهلكين بالحلول الوقائية المرتبطة بالجمال والعافية.

يقام "دبي ديرما" سنوياً من قِبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو "إندكس القابضة"، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل (AADA)، وبدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ورابطة أطباء الجلد العرب، ورابطة أطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية (EDS).